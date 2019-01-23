Благовещенец хотел вернуть найденный ключ, а вместо этого обокрал квартиру

Благовещенский городской суд вынес приговор горожанину, обвиняемому в краже. Летом 2018 года мужчина нашел ключ от чужой квартиры и украл оттуда ценное имущество. Украденное он продал за бесценок.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, возле дома по улице Институтской заметил ключ. Он лежал на земле возле двери в подъезд дома. Сообразив, что ключ принадлежит его знакомому, с которым он ранее распивал спиртное, горожанин решил отдать ему находку.

Он пришел к нему, позвонил в дверь. Оказалось, что дома никого нет. Тогда гость зашел в квартиру. Открыв дверь, он незаконно проник в жилище и положил в сумку ноутбук, планшет и сотовый телефон. Стоимость похищенного составила 59 000 рублей.

Выходя из квартиры, злоумышленник закрыл дверь ключом, который позже выбросил в мусорный бак. Затем он отправился на центральный рынок Благовещенска, где продал сотовый телефон за 300 рублей. Планшет уступил прохожему всего за 1 000 рублей, ноутбук нашел нового хозяина за 5 000 рублей. Вырученные деньги гражданин потратил на личные нужды.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, кроме молодого возраста подсудимого, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи в ходе следствия полных и последовательных признательных показаний. Кроме того, на иждивении у него находится малолетний ребенок. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Суд признал благовещенца виновным в совершении кражи и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца. В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года. Осужденный должен возместить потерпевшему материальный ущерб – 59 000 рублей.