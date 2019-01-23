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23января
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сегодня, 17:16 2

В микрорайоне Благовещенска подтопило улицы (видео)

В микрорайоне Благовещенска подтопило улицы (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» вечером 23 января прислали видео, снятое в микрорайоне Благовещенска. Как видно на кадрах, произошло подтопление улиц. Выяснилось, что это связано с коммунальной аварией.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» информагентству сообщили, что произошел порыв на водоводе, это случилось в районе дома № 3/1 по улице Институтской. Специалисты выехали на место происшествия, идет откачка воды и определение точного места порыва.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Тул

    Тул
    1 час назад

    И снова не понятно как проводили гидрологические испытания........

  • ASSA AMUR

    ASSA AMUR
    56 минут назад

    да понятно как, через всем известное место .

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