Амурских школьников обучат проектированию виртуальных карт местности

Фото: правительство Амурской области

В детском технопарке «Кванториум-28» открываются новые направления «Геоквантум» и «Хай-тек». На занятиях по направлению «ГеоКвантум» обучат дистанционному зондированию Земли, картографии и проектированию виртуальных карт местности. «Хай-текКвантум» направлен на конструирование и решение инновационных задач.

Занятия по новым направлениям будут проходить во втором корпусе гимназии № 1 города Благовещенска, по адресу: улица Чайковского,14. Они начнутся на следующей неделе.

В технопарке сейчас проходит набор обучающихся по 4 направлениям: «КосмоКвантум», «ГеоКвантум», «ЭнерджиКвантум», «Хай-текКвантум».

«КосмоКвантум» предполагает изучение физико-математических основ космонавтики, электротехники, радиотехники, электроники. Учащиеся «Энерджиквантума» познакомятся с особенностями возобновляемой энергетики, принципами работы современных экологически чистых двигателей.

Чтобы записаться, нужно отправить заявку по адресу: kvantorium28@mail.ru. Анкету можно скачать.

«Расписание занятий будет сформировано в начале февраля, а затем доведено до сведения ребят педагогами», – сообщила директор технопарка Наталья Домашенко.