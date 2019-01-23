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23января
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Во время лунного затмения на Луну упал метеорит

Во время лунного затмения на Луну упал метеорит
Фото: Brett Ashton

Во время лунного затмения 21 января на Луну упал метеорит. Это заметил один из наблюдателей. Он обратился к специалистам, чтобы те изучили событие подробнее.

Метеорит упал в западной части видимой стороны Луны, в районе древнего кратера Бюрги. Как оказалось, падение заметили многие из тех, кто наблюдал за затмением, но не все поняли, что именно произошло. Некоторые приняли изменения в изображении Луны за дефект при съемке.

Причин для беспокойства нет, сообщают специалисты. В год на Луне появляется около 140 новых метеоритных кратеров диаметром более 10 метров. Однако это первый раз, когда падение метеорита удалось зарегистрировать во время затмения. В ближайшем будущем астрономы планируют более подробно изучить падение метеорита и получить снимки нового кратера.

На Луне нет атмосферы, в которой сгорали бы мелкие метеоры. Кроме того, условия спутника позволяют кратерам сохраняться на протяжении миллионов лет: здесь нет ни дождей, ни движения тектонических плит. Все это позволяет ученым делать выводы и о том, сколько метеоритов попало на Землю за время ее существования, сообщает «Газета.ру».

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#космос #наука

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