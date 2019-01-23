В 2018 году товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией превысил 122 миллиарда юаней

В 2018 году объем внешней торговли провинции достиг 174,77 миллиарда юаней. Из них более 122 миллиардов приходятся на торговлю с Россией – это значение выросло на 64,7 %. На рабочем совещании по вопросам коммерции провинции Хэйлунцзян подвели итоги развития торговли за год.

Как сообщает сайт «Партнеры», в 2018 году в провинции общий объем розничной продажи социальных товаров широкого потребления увеличился на 6,3 %. Темпы роста торговли выше темпов роста ВВП всей провинции на 1,3 %. При этом объем электронной торговли и объем розничных продаж в интернете стал выше на 23,6 % и 45,8 % соответственно.

Объем внешней торговли провинции достиг 174,77 миллиарда юаней с увеличением на 36,4 %, темпы роста на 26,7 % выше, чем в среднем по стране. Объем торговли провинции с Россией достиг 122,06 миллиарда юаней, увеличившись на 64,7 %.

Пассажиропоток на КПП провинции достиг 3,601 миллиона человек, а объем грузоперевозок — 41,423 миллиона тонн, увеличившись на 4 % и 37,1 % соответственно. В провинции фактическое использование иностранного капитала составило 5,87 миллиарда долларов США, а фактическое использование капитала других провинций – 494,1 миллиарда юаней, увеличившись на 0,6 % и 2,5 % соответственно.