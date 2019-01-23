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23января
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сегодня, 16:17 0

В Британии еж разволновался и облысел

В Британии еж разволновался и облысел
Фото: GFAclaims.com

Защитники животных из британского города Мач-Венлок, графство Шропшир, выхаживают молодого ежа по кличке Медведь. Из-за стресса он лишился практически всех иголок.

По словам менеджера местного центра спасения животных Cuan Wildlife Rescue Фрэн Хилл (Fran Hill), они впервые столкнулись с таким тяжелым случаем.

«Я работаю в Cuan десять лет и видела шесть или семь лысых ежей, но ситуация никогда не была настолько плохой. Те ежи теряли от 65 до 70 процентов иголок. У Медведя выпало около 97 процентов», – рассказала девушка.

Ежу обеспечили все условия для восстановления. В центре надеются, что в скором времени его состояние улучшится, сообщает GFАclaims.com.

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#животные

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