В 2019 году в Приамурье должны отремонтировать 28 участков дорог

Фото: Амур.инфо

Активисты амурского отделения Общероссийского народного фронта продолжают реализацию проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». В планы ремонта дорог регионального и местного значения в Приамурье на 2019 год были добавлены 28 проблемных участков, отмеченных жителями региона на сайте dorogi-onf.ru.

Этот проект ОНФ направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах, в улучшении качества дорог. За два года реализации проект полностью доказал свою эффективность, сообщается на сайте Народного фронта.

«На сегодняшний день жители Амурской области нанесли на интерактивную карту проекта 117 убитых участков дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. 62 из них в настоящий момент отремонтированы. При этом на 32 проблемных отрезках проведен капитальный ремонт, а еще на 30 – ямочный», – рассказала координатор проекта в Приамурье Жаккелина Орлова.

В конце 2018 года общественники сформировали новый рейтинг автомагистралей региона, которые по итогам интернет-голосования граждане признали несоответствующими нормативным требованиям и нуждающимися в первоочередном ремонте. Список убитых дорог активисты направили в правительство Амурской области и попросили принять меры по приведению разбитых транспортных артерий в надлежащее состояние.

В ответном письме чиновники проинформировали экспертов Народного фронта о включении 28 дорог в план ремонта на 2019 год. В частности, дорожники рассчитывают навести порядок на проблемных отрезках улиц Литейной, Пушкина, Почтовой, Театральной, Ленина в Благовещенске, восстановить дорожное полотно трех убитых участков транспортных путей Сковородина и Зеи, двух дорог в Белогорске.

К 15 июля планируется закончить все работы в рамках переходящих государственных контрактов 2018-2019 года по ремонту автомобильных дорог Ивановка – Варваровка – Панино, Белогорск – Новое – Ромны, Волково – Грибское – Дроново, Ивановка – Поздеевка. На наиболее поврежденных участках специалисты проведут замену мест пучинообразования земляного полотна, восстановят системы водоотведения и гравийное покрытие.

«Проект "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" является действенным средством выстраивания конструктивного диалога граждан и исполнительных органов государственной власти в вопросах оперативного устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения, так как важную роль в его реализации играют учет мнения граждан и общественный контроль за качеством ремонта. Приглашаем жителей Приамурья к активному участию в проекте. Работа над ним продолжается, и любой желающий по-прежнему может обозначать убитые дороги на интерактивной карте, участвовать в голосовании, оставлять комментарии, использовать мобильное приложение карты», – сказала Жаккелина Орлова.