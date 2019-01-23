Крупные инвестпроекты снизили уровень безработицы в Свободном до исторического минимума

Количество официально зарегистрированных безработных в Свободном и Свободненском районе на 1 января 2019 года составило 860 человек, или 2,1 % от численности трудоспособного населения. Для сравнения, в начале прошлого года на учете центра занятости стояли свыше тысячи человек. При этом уровень регистрируемой безработицы в отдельно взятом Свободном упал до рекордно низкого уровня – 1,8 %.

По данным городского центра занятости населения (ЦЗН), самыми востребованными сейчас являются профессии строительной сферы: монтажники, бетонщики, сварщики, инженеры, прорабы. Однако подходящую работу можно найти не только на строительной площадке, подчеркивают специалисты. Сегодня на предприятиях Амурской области открыты 55 тысяч вакансий. Из них организациям, зарегистрированным в Свободном и Свободненском районе, требуются почти 46 тысяч человек. Для сравнения, в Хабаровском крае заявленная потребность в работниках составила 16,6 тысячи единиц вакансий, в Приморье – 72,3 тысячи вакантных рабочих мест.

Такое огромное количество вакансий для небольшого амурского города обусловлено строительством двух крупных объектов – трубопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), которые на пиках строительства используют огромные трудовые ресурсы.

«По данным на 1 января 2019 года, 43 предприятия, участвующие в строительстве Амурского ГПЗ и “Силы Сибири”, заявили 44 463 вакансии, более 80 % из которых – по рабочим профессиям, – говорит директор ГКУ Амурской области ЦЗН города Свободного Светлана Распутина. – Размер заработной платы колеблется от 18 тысяч рублей на должности уборщика до 150 тысяч рублей – директора предприятия. За прошедший год потребность в рабочей силе на объектах выросла более чем в 2 раза. На начало прошлого года работодателями были заявлены всего 19 тысяч вакансий».

Специалисты службы занятости отмечают, что в общей базе данных вакансий по Свободному и Свободненскому району указаны, в том числе и рабочие места, на которые возможно привлечение иностранной рабочей силы в соответствии с утвержденной квотой на соответствующий год. При этом работодатели в первую очередь ориентированы на использование кадрового потенциала региона, отмечают в службе занятости города Свободного.

«Когда поступает запрос на замещение вакантных должностей иностранными работниками, специалисты службы занятости анализируют, какое количество безработных граждан, состоящих на учете, соответствует предъявляемым в вакансии требованиям. И если на учете в органах службы занятости есть подходящие по образованию и квалификации люди, то предложение о привлечении иностранных работников формируется в отношении вакансий, на которые нет претендентов из числа российский граждан», – подчеркивает Светлана Викторовна.

Практика показывает, что компании редко выбирают даже половину отведенных им разрешений на иностранных рабочих. В итоге профильной комиссии Амурской области в течение года приходится не раз корректировать выделенные предприятиям квоты. Одним из последних своих решений комиссия сократила подрядчикам Амурского ГПЗ квоту сразу на 8 тысяч иностранцев с формулировкой: «…в связи с возможностью удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов…»

Согласно сведениям, представленным отдельными работодателям в ЦЗН в 2018 году на стройку трубопровода «Сила Сибири» и Амурского ГПЗ трудоустроились 414 жителей Свободного и Свободненского района. Из них 118 ранее были безработными и стояли на учете в городском ЦЗН. Амурчане получили должности как среди инженерно-технического персонала, так и среди рабочих на площадках строительства. К слову, годом ранее попасть на стройку века смогли всего 129 местных жителей. Вместе с тем общее количество трудоустроенных амурчан существенно выше указанных показателей.

“ Сейчас на строительных площадках Амурского ГПЗ занято около 10 000 человек, почти 1 200 из них — амурчане

«Важно, что работу жители города могут найти не только на строительной площадке, – отметила министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова. – Благодаря масштабным проектам в Свободном развивается сфера обслуживания. В городе открываются новые современные магазины, кафе, спортивные клубы, банки и компании, предоставляющие различные виды услуг, активизируются жилищное строительство. В число востребованных профессий уже сегодня входят повара, продавцы, банковские служащие, педагоги, врачи и другие специалисты».

По-прежнему остро стоит вопрос дефицита строительных и инженерных кадров в городе и районе. Несмотря на огромное число вакантных должностей, работодатели не всегда могут подобрать себе требуемых специалистов из числа жителей Свободного. Это связано с наличием территориального и структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, сетуют в службе занятости.

«Так, для замещения рабочих профессий предприятиями заявлено 37 578 вакансий. Наиболее востребованы: арматурщик, бетонщик, электрогазосварщик, стропальщик, машинист автомобильного крана, а также водитель автомобиля, – констатируют специалисты центра занятости Свободного. – При этом количество претендентов на эти вакансии составило, например: на 2 736 вакансий электрогазосварщика – 6 граждан, на 1 559 вакансий арматурщика – всего двое безработных, на 289 вакансий стропальщика – шестеро, на 639 вакансий бетонщика – 3 человека, а на 201 вакансию водитель автомобиля – 31».

Сокращению безработицы помогают программы и мероприятия, реализуемые центром занятости для разных групп населения. К примеру, служба занятости предоставляет возможность как повысить квалификацию, так и получить новую специальность. В прошлом году государственной услугой по профессиональному обучению воспользовались 16 безработных граждан. Реальным подспорьем являются ярмарки вакансий, проводимые службой по заявкам работодателей. В 2018 году служба провела 35 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 38 организаций и почти 900 безработных граждан. На выбор людям в общей сложности было представлено 4 787 вакансий.

Последняя ярмарка прошла в канун Нового года, 21 декабря 2018 года. Свободненцам предложили 942 вакансии по 81 специальности на объектах Амурского ГПЗ и на объектах магистрального газопровода «Сила Сибири». В проведении ярмарки принимали участие представители пяти организаций. Были заявлены как инженерно-технические должности, так и рабочие специальности. На ярмарке присутствовало 99 незанятых и безработных соискателей. В результате 91 анкета была передана представителям работодателей для рассмотрения и дальнейшего приглашения на работу.

“ 7,7 миллиарда рублей составил фонд заработной платы в Свободном в 2018 году. В 2021-м он прогнозируется на уровне 9,314 миллиарда рублей

Подходящую для себя работу жители города, не имеющие постоянного заработка, могут найти не только на строительной площадке. Благодаря масштабным проектам, в Свободном развивается сфера обслуживания. В городе открываются новые современные магазины, кафе, спортивные клубы, банки и компании, предоставляющие различные виды услуг, активизируются жилищное строительство. В число востребованных профессий уже сегодня входят повара, продавцы, банковские служащие, педагоги, врачи и другие специалисты.

Информация о вакансиях на проекте строительства Амурского ГПЗ регулярно публикуется на официальных сайтах компании «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ, а также в информационной базе hh.ru, на сайтах города Свободного gzt-sv.ru и alekseevsk.ru. Кроме того, данные о рабочих местах на проекте можно найти в центре занятости населения Свободного по адресу: Амурская область, город Свободный, улица 50 лет Октября, 6. Узнать подробнее о трудоустройстве можно по телефону ведомства (41643) 3-08-27, на сайте zanamur.ru или по электронной почте cznsvo@zanamur.ru. Телефон горячей линии проекта строительства Амурского ГПЗ: 8-800-222-04-84.