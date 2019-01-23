Амурчане за своих первенцев получат порядка 167 миллионов рублей

В 2018 году в Приамурье родился 3 171 первенец. Их родители по закону могут получать ежемесячные выплаты. В 2019 году из федерального бюджета на них выделено порядка 167 миллионов рублей – на 20 миллионов больше, чем в 2018-м.

По линии областного министерства соцзащиты с начала 2018 года пособие назначено 1 601 семье. Еще 93 заявления находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба областного минсоцзащиты.

Выплата в связи с рождением (усыновлением) первенца назначается в месячный срок со дня приема заявления с документами. В 2018 году размер выплаты был равен прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2017 года. В Амурской области он составляет 11 979 рублей. В 2019 году размер выплаты будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2018 года, – 11 909 рублей. Ежемесячная выплата назначается на один год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения ребенком полутора лет.

В рамках федерального законодательства право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, в которых после 1 января 2018 года был рождён или усыновлен первый ребенок. При этом семейный доход, поделенный на всех членов семьи, не должен превышать прожиточный минимум, установленный в области для трудоспособного человека, более чем в полтора раза. В этом году это — 18 039 рублей. Причем в расчет берется не только официальная зарплата, но и любые дополнительные денежные поступления, в том числе пенсии и стипендии.

В Приамурье продолжается прием заявлений с документами на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первенцев, рожденных с 1 января 2018 года. Для оформления выплат следует обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.

«Если семья, родившая первенца, обратится за назначением выплаты не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то семье будут восстановлены выплаты за все предыдущие месяцы. Если же родители обратятся позже шести месяцев с рождения первенца, то выплата будет производиться с момента подачи заявления», – отметила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.