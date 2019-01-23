Ущерб от вмешательства амурчан в работу ЗабЖД составляет миллионы

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В 2018 году зафиксировано 117 фактов хищений имущества Забайкальской железной дороги в Амурской области. Это на 20 случаев больше, чем в 2017 году. Ущерб от незаконного вмешательства в работу ЗабЖД составил 3,2 миллиона рублей.

Злоумышленники совершали хищения деталей верхнего строения пути и подвижного состава, дизельного топлива, а также оборудования, содержащего цветные металлы.

Региональным центром безопасности Забайкальской железной дороги и органами внутренних дел на транспорте было предотвращено 59 случаев хищения железнодорожного имущества на сумму более 1 миллиона рублей. За противоправные действия задержали 93 человека, возбуждено 45 уголовных дел, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Амурчанам напоминают, что незаконное вмешательство в работу ж/д транспорта ставит под угрозу безопасность движения поездов, здоровье и жизнь пассажиров, работников ОАО «РЖД». Нарушители могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.