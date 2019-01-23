В Приамурье по вине пьяного водителя «лексуса» погибла девушка

В Амурской области осужден 29-летний житель Ивановского района за совершение ДТП в состоянии опьянения, в результате которого один человек погиб, а здоровью другого нанесен тяжкий вред. Мужчина двигался на автомобиле Lexus GS 300 со скоростью свыше 167 километров в час, чем грубо нарушил ПДД. Не справившись с управлением, он допустил занос и опрокидывание авто.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка, находящаяся в автомобиле, получила травмы, от которых скончалась на месте. Другой пассажир получил травмы, нанесшие тяжкий вред здоровью.

Суд учел характер и степень опасности совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств и назначил молодому человеку 3 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших сторон на сумму 1 250 000 рублей. Приговор в законную силе не вступил, сообщает областная прокуратура.