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23января
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сегодня, 15:16 3

В Приамурье по вине пьяного водителя «лексуса» погибла девушка

В Приамурье по вине пьяного водителя «лексуса» погибла девушка
Фото: ysia.ru

В Амурской области осужден 29-летний житель Ивановского района за совершение ДТП в состоянии опьянения, в результате которого один человек погиб, а здоровью другого нанесен тяжкий вред. Мужчина двигался на автомобиле Lexus GS 300 со скоростью свыше 167 километров в час, чем грубо нарушил ПДД. Не справившись с управлением, он допустил занос и опрокидывание авто.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка, находящаяся в автомобиле, получила травмы, от которых скончалась на месте. Другой пассажир получил травмы, нанесшие тяжкий вред здоровью.

Суд учел характер и степень опасности совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств и назначил молодому человеку 3 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших сторон на сумму 1 250 000 рублей. Приговор в законную силе не вступил, сообщает областная прокуратура.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Gallardo

    Gallardo
    7 минут назад

    3 года за убийство?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    5 минут назад

    3 года колонии-поселения за убийство

  • Kats

    Kats
    5 минут назад

    А за 10 тыр взятки 5 лет дают, причем в колонии общего режима!

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