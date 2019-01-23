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23января
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сегодня, 14:45 1

В Селемджинском районе КамАЗ попал на реке в ледяной плен

В Селемджинском районе КамАЗ попал на реке в ледяной плен
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фотографии с места происшествия в Селемджинском районе. По информации инстаграм-паблика blag_dtp, в районе поселка Февральск на реке Быссе под лед провалился КамАЗ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили информацию, пояснив, что это случилось еще в конце декабря 2018 года. Эвакуировать транспорт тогда не получилась, и пока он остается в ледяном плену. Владельцы грузовика должны будут вызволить его позже, когда появится такая возможность.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    39 минут назад

    Для облегчения колеса сняли?

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