Ясный день, без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 24 января

В Амурской области 24 января будет малооблачно, без осадков. Ночью и в утренние часы местами ожидается морозный туман. Будет дуть северо-западный ветер – слабый до умеренного, временами возможен штиль.

Температура ночью составит минус 18…23, в отдельных районах термометры покажут около 30 градусов ниже нуля. Днём столбики термометров остановятся на отметках минус 9…14, местами будет около 20 градусов мороза.

В Благовещенске в этот день преимущественно ясно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 18…20, днём термометры покажут около минус 10, сообщает Амурский гидрометцентр.