Неизвестные сообщили о бомбах в нескольких зданиях Владивостока

Позже стало известно, что сообщения о минировании оказались ложными. Специалисты не обнаружили взрывных устройств в зданиях Владивостока.

«В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла», – сообщили в УМВД России по Приморскому краю.