Неизвестные сообщили о бомбах в нескольких зданиях Владивостока
Неизвестные в среду, 23 января, сообщили о заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах, школах Владивостока и здании администрации Приморского края. Сразу после этого началась эвакуация людей, пишет «Интерфакс».
Позже стало известно, что сообщения о минировании оказались ложными. Специалисты не обнаружили взрывных устройств в зданиях Владивостока.
«В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла», – сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
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