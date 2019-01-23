Более 7 тысяч амурских пенсионеров смогут не платить имущественные налоги

Более 7 600 амурских пенсионеров, которые подали документы для начисления пенсий по старости в 2018 году, могут воспользоваться правом на освобождение от уплаты имущественных налогов. Лучше это сделать до 1 мая 2019 года – даты начала расчетов по налогам на землю, транспорт и имущество.

Льгота носит заявительный характер, поэтому она не предоставляется автоматически, без подтверждающих документов.

Заявление о подтверждении права на льготу представляется по форме, утвержденной приказом ФНС России. Плательщик может по своему выбору приложить документы, подтверждающие право на льготу, или только сообщить реквизиты таких документов. В последнем случае налоговые органы сами направят запрос туда, где выдавали указанные физическим лицом документы-основания, а затем проинформируют заявителя о решении о предоставлении льготы.

Обратиться с заявлением можно в любой налоговый орган лично, по почте, а также через электронный сервис сайта ФНС России nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», подписав его усиленной неквалифицированной подписью, которая подлежит скачиванию в разделе сервиса «Электронный документооборот». Есть возможность передать такие документы в инспекцию через отделения МФЦ.

Если льготы по имущественным налогам были заявлены ранее и срок действия документов-оснований не истек, повторное обращение в налоговый орган не требуется.

С информацией об установленных ставках и льготах по имущественным налогам можно ознакомиться на сайте ФНС России nalog.ru с помощью интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», сообщает пресс-служба областного правительства.