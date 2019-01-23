Опубликованы самые редкие вакансии для россиян

Тестомес и сотрудник зоогостиницы вошли в список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают россиянам. Опубликована десятка профессий с заработной платой.

На первом месте оказался грумер и стилист для животных. Успешному кандидату на эту должность в одном из московских салонов предлагают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей в месяц.

На втором месте расположилась вакансия кавист (консультант по элитному алкоголю). Работодателю не слишком важны опыт и образование претендента на работу, но плюсом будут коммуникабельность и грамотная речь. За это предлагается зарплата от 29 до 45 тысяч рублей.

Также в тройку редких вакансий вошел моушен-дизайнер, или специалист по видеоматериалам, требующийся в одну из школ. За свободный график и возможность удаленной работы предлагается зарплата в 20 тысяч рублей и премии, сообщает «Лента.ру».

Также в десятку вошли инженер-метролог (испытатель осветительных приборов, 40 тысяч рублей), тестомес (специалист по замесу теста, 50 тысяч), координатор волонтеров (35 тысяч), чайный сомелье (человек, отвечающий за запас редкого чая, 35 тысяч), стропальщик (мастер обвязывания грузов, 55 тысяч), коренщик (специалист по чистке и нарезке овощей и фруктов, 25 тысяч) и сотрудник зоогостиницы (от 25 до 35 тысяч рублей).

22 января Минтруд назвал самые востребованные профессии 2018 года. На первом месте оказалась профессия бухгалтера (130,8 тысячи вакансий за год), второе место заняла профессия педагога профессионального обучения (100,8 тысячи), на третьем – педагога дошкольного образования (96,17 тысячи).