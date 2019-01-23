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23января
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сегодня, 14:29 32

Вячеслава Золотарева поместили в изолятор временного содержания

Вячеслава Золотарева поместили в изолятор временного содержания

В амурском управлении МВД прокомментировали задержание владельца приюта для животных «Дружок» Вячеслава Золотарева. Последний месяц он находился за рубежом и по возвращении из-за границы был задержан оперативными сотрудниками МО МВД России «Благовещенский» и доставлен в отдел полиции.

«Сегодня в Благовещенске Амурской области сотрудниками полиции задержан руководитель приюта для собак по подозрению в жестоком обращении с животными», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящий момент Золотарев задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания. Следователем подготовлено постановление о возбуждении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, в полицию поступило заявление о том, что в чигиринском приюте собаки содержатся в ненадлежащих условиях. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила более 40 трупов собак. Согласно заключению ветеринаров собаки погибли от истощения. По факту жестокого обращения с животными следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров всего: 1525

#закон #собачий Освенцим

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Lady G

    Lady G
    1 час назад

    хорошая новость

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    олдрЕр коммнетируй жеж

  • G-man

    G-man
    58 минут назад

    Не кормите золотарева в изоляторе. Пускай поголодает, как умершие собачки.

  • КошарА

    КошарА
    53 минуты назад

    G-man плюсую

  • Graf1977

    Graf1977
    47 минут назад

    Если деньги есть, то сами знаете, что в таких местах можно и икрой с крабами питаться!

  • Oldlord

    Oldlord
    44 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    олдрЕр коммнетируй жеж



    А ты без моих комментов удовольствия не получаешь? )))





    ~~Расследование уголовного дела продолжается.



    Будем ждать решение суда.



  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    43 минуты назад

    Наконец-то! На дыбу урода!!! Адвокаты! Отказывайтесь защищать эту мерзость!

  • Oldlord

    Oldlord
    41 минута назад

    ПшёлТы

    Наконец-то! На дыбу урода!!! Адвокаты! Отказывайтесь защищать эту мерзость!



    Нет такого наказания в цивилизованном обществе!



    Да и адвокаты, так же, как и Золотарёв, работают за деньги.



    Или они своих детей ради вашего пожелания без средств на существование оставить должны?



  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    олдрЕр коммнетируй жеж



    А ты без моих комментов удовольствия не получаешь? )))



    ~~Расследование уголовного дела продолжается.



    Будем ждать решение суда.



    Которое может не оправдать, чьих - то ожиданий.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    24 минуты назад

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    олдрЕр коммнетируй жеж



    А ты без моих комментов удовольствия не получаешь? )))



    ~~Расследование уголовного дела продолжается.



    Будем ждать решение суда.



    ждун ты наш толстопузый.

  • Tina22

    Tina22
    23 минуты назад

    Вся страна теперь, кто в курсе этой истории, следит за итогом задержания. Тут не только форумское мнение, как общественное , тут бери шире- по всей стране Золотарев прогремел. Осталось кому нибудь всю историю его деятельности грамотно описать и итог.

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    олдрЕр коммнетируй жеж



    А ты без моих комментов удовольствия не получаешь? )))



    ~~Расследование уголовного дела продолжается.



    Будем ждать решение суда.



    ждун ты наш толстопузый.



    Ну, извините, что не оправдал ваших надежд на атлетическое телосложение. )



  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад

    Tina22

    Вся страна теперь, кто в курсе этой истории, следит за итогом задержания. Тут не только форумское мнение, как общественное , тут бери шире- по всей стране Золотарев прогремел. Осталось кому нибудь всю историю его деятельности грамотно описать и итог.



    Так и представил, как страна замерла у телевизоров, радиоприёмников и газетных киосков в ожидании горячих новостей из Благовещенска-на-Амуре! )))



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    21 минута назад

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    олдрЕр коммнетируй жеж



    А ты без моих комментов удовольствия не получаешь? )))



    ~~Расследование уголовного дела продолжается.



    Будем ждать решение суда.



    ждун ты наш толстопузый.



    Ну, извините, что не оправдал ваших надежд на атлетическое телосложение. )



    я о мужикак сужу не о по атлетическому телосложению.

    к счастью.

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад

    Напиши книгу или сценарий, чтобы какой-нибудь знаменитый режиссёр художественный фильм ужасов снял. )

    Особо надо отметить желание ЗЗ физической расправы над подозреваемым до окончания следствия и суда!

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    олдрЕр коммнетируй жеж



    А ты без моих комментов удовольствия не получаешь? )))



    ~~Расследование уголовного дела продолжается.



    Будем ждать решение суда.



    ждун ты наш толстопузый.



    Ну, извините, что не оправдал ваших надежд на атлетическое телосложение. )



    я о мужикак сужу не о по атлетическому телосложению.

    к счастью.



    А кто тут про моё толстое пузо написал?



    Кстати, приврала, не такой уж я и толстый. )



  • Tina22

    Tina22
    18 минут назад

    Oldlord

    Tina22

    Вся страна теперь, кто в курсе этой истории, следит за итогом задержания. Тут не только форумское мнение, как общественное , тут бери шире- по всей стране Золотарев прогремел. Осталось кому нибудь всю историю его деятельности грамотно описать и итог.



    Так и представил, как страна замерла у телевизоров, радиоприёмников и газетных киосков в ожидании горячих новостей из Благовещенска-на-Амуре! )))



    да хоть запредставляйтесь, ждитте приглашения от Малахова

  • Полиграф

    Полиграф
    14 минут назад

    Ему и погоняло придумывать не надо ))) "Дружок"

  • Боярин

    Боярин
    14 минут назад

    Tina22
    Oldlord

    Tina22

    Вся страна теперь, кто в курсе этой истории, следит за итогом задержания. Тут не только форумское мнение, как общественное , тут бери шире- по всей стране Золотарев прогремел. Осталось кому нибудь всю историю его деятельности грамотно описать и итог.



    Так и представил, как страна замерла у телевизоров, радиоприёмников и газетных киосков в ожидании горячих новостей из Благовещенска-на-Амуре! )))



    да хоть запредставляйтесь, ждитте приглашения от Малахова


    Малахов это ваш верховный собачий бог?

  • Боярин

    Боярин
    13 минут назад

    ПолиграфЕму и погоняло придумывать не надо ))) "Дружок"


    "Подружка" ему больше подойдёт...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    11 минут назад

    Tina22

    Oldlord

    Tina22

    Вся страна теперь, кто в курсе этой истории, следит за итогом задержания. Тут не только форумское мнение, как общественное , тут бери шире- по всей стране Золотарев прогремел. Осталось кому нибудь всю историю его деятельности грамотно описать и итог.



    Так и представил, как страна замерла у телевизоров, радиоприёмников и газетных киосков в ожидании горячих новостей из Благовещенска-на-Амуре! )))



    да хоть запредставляйтесь, ждитте приглашения от Малахова



    От которого? Который втирает в колени гель "лошадиная сила"? О, это прям будет трэш, если он приглашение пришлет, че тогда делать то?

  • Полиграф

    Полиграф
    11 минут назад

    Боярин

    Полиграф

    Ему и погоняло придумывать не надо ))) "Дружок"



    "Подружка" ему больше подойдёт...


    Это он если загадки неправильно отгадает)))

  • Shift

    Shift
    10 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ



    ждун ты наш толстопузый.



  • Shift

    Shift
    9 минут назад

    Tina22

    Вся страна теперь, кто в курсе этой истории, следит за итогом задержания. Тут не только форумское мнение, как общественное , тут бери шире- по всей стране Золотарев прогремел. Осталось кому нибудь всю историю его деятельности грамотно описать и итог.



    да забудут о нем через неделю..или две..вся страна

  • Tina22

    Tina22
    9 минут назад

    Боярин

    Tina22

    Oldlord

    Tina22

    Вся страна теперь, кто в курсе этой истории, следит за итогом задержания. Тут не только форумское мнение, как общественное , тут бери шире- по всей стране Золотарев прогремел. Осталось кому нибудь всю историю его деятельности грамотно описать и итог.



    Так и представил, как страна замерла у телевизоров, радиоприёмников и газетных киосков в ожидании горячих новостей из Благовещенска-на-Амуре! )))



    да хоть запредставляйтесь, ждитте приглашения от Малахова



    Малахов это ваш верховный собачий бог?


    У вас проблеммы с верой или с собаками?

  • Боярин

    Боярин
    7 минут назад

    Полиграф
    Боярин

    Полиграф

    Ему и погоняло придумывать не надо ))) "Дружок"



    "Подружка" ему больше подойдёт...


    Это он если загадки неправильно отгадает)))


    Да и по жизни он такое погоняло заслужил.

  • Музыка

    Музыка
    7 минут назад

    Уже кукарекает в хате наверное, мразь.

  • Tina22

    Tina22
    7 минут назад

    Shift

    Tina22

    Вся страна теперь, кто в курсе этой истории, следит за итогом задержания. Тут не только форумское мнение, как общественное , тут бери шире- по всей стране Золотарев прогремел. Осталось кому нибудь всю историю его деятельности грамотно описать и итог.



    да забудут о нем через неделю..или две..вся страна



    Вон Шуригину до сих пор по каналам таскают. Три года прошло. Мне кажтеся эта тема для таких передач прям само то. Малахов я думаю будет орать, что травля Золотарева превзошла все границы. Он всегда защищает кого то.

  • Боярин

    Боярин
    5 минут назад

    Tina22
    Shift

    Tina22

    Вся страна теперь, кто в курсе этой истории, следит за итогом задержания. Тут не только форумское мнение, как общественное , тут бери шире- по всей стране Золотарев прогремел. Осталось кому нибудь всю историю его деятельности грамотно описать и итог.



    да забудут о нем через неделю..или две..вся страна



    Вон Шуригину до сих пор по каналам таскают. Три года прошло. Мне кажтеся эта тема для таких передач прям само то. Малахов я думаю будет орать, что травля Золотарева превзошла все границы. Он всегда защищает кого то.


    Кто такая "Шуригина"? И почему вся страна ее знает, а я нет?

  • Tina22

    Tina22
    5 минут назад

    Осталось сделать ставки, кого пригласят.

  • Полиграф

    Полиграф
    3 минуты назад

    Загадка для Живодёра: летишь на парашюте, справа — лес ху*в, слева — море гов*а. Куда будешь садиться?

  • Oldlord

    Oldlord
    54 секунды назад

    Боярин

    Полиграф

    Ему и погоняло придумывать не надо ))) "Дружок"



    "Подружка" ему больше подойдёт...


    Хм...



    Велики познания сексуальных предпочтений Золотарёва. )



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