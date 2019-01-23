Вячеслава Золотарева поместили в изолятор временного содержания

«Сегодня в Благовещенске Амурской области сотрудниками полиции задержан руководитель приюта для собак по подозрению в жестоком обращении с животными», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящий момент Золотарев задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания. Следователем подготовлено постановление о возбуждении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, в полицию поступило заявление о том, что в чигиринском приюте собаки содержатся в ненадлежащих условиях. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила более 40 трупов собак. Согласно заключению ветеринаров собаки погибли от истощения. По факту жестокого обращения с животными следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.