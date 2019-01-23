Благовещенцы обеспокоены предполагаемым закрытием «Фермерского дома»

Фото: Амур.инфо

В доме № 12 по улице Шевченко раньше работал овощной магазин. В 2015 году Олег Кожемяко, в то время губернатор Амурской области, поручил открыть рынок сельхозпродукции. Предполагалось, что амурские производители смогут продавать свою продукцию в комфортных условиях, а покупатели получат возможность покупать натуральные продукты по доступным ценам. Олег Кожемяко говорил, что со временем такие рынки должны появиться в каждом городе и районном центре Приамурья. Губернатор считал, что это поддержит население в период подорожания продуктов питания.

Изначально сообщалось, что муниципалитет готов бесплатно предоставлять сельхозпроизводителям торговые площади, а также взять на себя расходы на коммунальные услуги. Однако арендную плату все равно взимали, потому что необходимо оплачивать тепло, свет, вывоз мусора и очистку септика уличного туалета.

В 2016 году в здании «Фермерского дома» сделали ремонт, открыли второй торговый зал, раньше использовавшийся как подсобное помещение. Сейчас в помещении всего три зала и 45 торговых мест.

В 2018 году, здание приобрел один из предпринимателей Благовещенска. Сначала арендаторам сказали, что они работают до нового года. Потом собственник здания сообщил фермерам, что они могут продолжать работать. Пока – до мая текущего года. Что будет дальше, в «Фермерском доме» не знают.

«Пока работаем. Какие планы у собственника на это помещение, я не знаю. Говорят, что внизу хотели сделать спортзал, а в залах – ночной клуб. Это право собственника. А куда нас определят, неизвестно. Если не выделят место, будет очень жаль, потому что фермеры потеряют рынок сбыта, а постоянные покупатели лишатся качественных продуктов», – говорит администратор Вера Куницына.

Продавцы говорят, что не хотят переезжать. «На центральном рынке – там везде стройка, парковка неудобная. На ГСТК аренда дорогая, да и далековато. А здесь все-таки самый центр города. Тепло, не на улице стоять. У многих наших продавцов есть постоянные покупатели, регулярно приходят, знаем друг друга давно», – рассказывает продавец Татьяна.

За время работы в «Фермерском доме» сформировался круг постоянных покупателей. «"Фермерский дом" работает около четырех лет. Он очень удобно расположен. Здесь хороший выбор свежих продуктов – от зелени, овощей до мяса и молока, не заоблачные цены и удобный график работы. Продавцы приветливые, за столько уже со многими познакомились. Очень не хочется, чтобы его закрывали. В центре города много всяческих кафешек, супермаркеты есть, а такой рыночек только один. Узнали, что недавно его продали частнику и огорчились. Прямо боимся даже, что его закрыть могут», – говорит жительница Благовещенска Наталья.

Если «Фермерский дом» прекратит работу, одни продавцы намерены свернуть свою деятельность, другие планируют работать индивидуально – привозить благовещенцам картошку, мясо и другие продукты по заказу.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», собственником здания «Фермерского дома» является предприниматель Аршалуйс Аракелян. Недвижимость он приобрел 17 октября 2018 года на аукционе. В телефонном разговоре с корреспондентом информагентства бизнесмен подтвердил, что является собственником недвижимого имущества, о планах на его использование Аракелян говорить не стал. «Я еще не могу ничего сказать по этому поводу. Решение еще не принято. Весной будем делать ремонт, там видно будет», – прокомментировал Аршалуйс Седракович.

На аукционе начальная цена двухэтажного здания с подвалом общей площадью 881 квадратный метр составила 27 миллионов 30 тысяч рублей. При этом на площадь 176,2 квадратных метра имеется обременение в виде договора аренды сроком до 2022 года. Аракелян купил здание и земельный участок за 27 миллионов 465 тысяч рублей.

Фото: Амур.инфо