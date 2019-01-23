Школу в селе Среднебелая назовут именем Героя Советского Союза Альберта Слюсаря

Школе села Среднебелая Ивановского района планируют присвоить имя Героя Советского Союза Альберта Слюсаря. Инициатива принадлежит ДВОКУ и областному министерству образования.

Альберт Слюсарь родился в селе Среднебелая Ивановского района в 1939 году. После окончания школы учился в ДВОКУ, служил в Воздушно-десантных войсках. Участвовал в боевых действиях в Афганистане.

15 ноября 1983 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое командование дивизией, мужество и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. После войны возглавлял Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

В 2003 году вышла книга Альберта Слюсаря: «Воспоминания командира». В ней автор дает оценку событиям, происходившим в период афганской войны, вспоминает своих боевых товарищей, выполнивших воинский долг.

«Человек очень вежливый, приятный, простой в общении. Дети смотрели на него, затаив дыхание. Он рассказывал не только о своей военной жизни, но и о том, что такое Родина, о любви к ней», – рассказала директор школы Ольга Сучкова о встрече с генералом-лейтенантом Альбертом Слюсарем.

«Немало людей, которых стоит помнить и на которых стоит равняться, являются выходцами из Амурской области. И наша задача – сохранить для последующих поколений память о наших легендарных земляках, чтобы на их примере дети черпали ценности, которые станут для них ориентирами в жизни», – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Альберта Слюсаря не стало в 2017 году. Для того чтобы присвоить имя Героя СССР, школе необходимо получить письменное разрешение от близкого родственника. В настоящее время идет поиск адреса дочери Альберта Слюсаря, проживающей в Рязани.