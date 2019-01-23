Тындинец, убивший женщину, которую принял за мужчину, обжаловал приговор

Житель Тынды, в алкогольном опьянении убивший женщину, потому что принял ее за мужчину, не согласился с приговором, который вынес ему Тындинский районный суд. И обжаловал приговор в апелляционном порядке.



Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июле 2018 года 40-летний мужчина познакомился с женщиной, которую привел к себе домой. Осужденный в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он предположил, что его гостья на самом деле – мужчина. И нанес ей два удара ножом в поясницу, после чего перерезал горло.

Тындинский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако, не согласившись с назначенным наказанием, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда согласилась с позицией работника прокуратуры Амурской области относительно отсутствия оснований к смягчению наказания и оставила приговор районного суда без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.