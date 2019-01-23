Юпитер в Стрельце: к кому придет «большое счастье» в 2019 году

Еще в ноябре прошлого года произошло очень значимое, редкое и позитивное астрособытие, которое бывает лишь раз в 12 лет. Юпитер - «звезда королей» и «планета большого счастья», как называли ее астрологи в прежние времена и связывали с ним такие понятия, как власть, богатство, авторитет, признание. Юпитер покинул мрачный и кризисный знак Скорпиона и перешел в светлый и оптимистичный знак Стрельца. Этот знак является для Юпитера знаком его владения и здесь он может максимально проявить свои лучшие качества.

Юпитер – самая большая планета Солнечной системы и его астрологический символизм так же соотносится с этим качеством, то есть расширением, увеличением. С Юпитером в астрологии также связаны путешествия, другие культуры, все заграничное, потому что, путешествуя, мы расширяем свои представления и знания о мире. С этой планетой связано и высшее образование, потому что, получая знания, мы расширяем свой кругозор.

Цикл Юпитера – 12 лет, за это время он обходит Зодиак, примерно на год задержавшись в каждом из знаков. Кстати, именно на цикле Юпитера основан восточный гороскоп, в котором каждому году соответствует определенное животное.

В знаке Стрельца Юпитер будет находиться до декабря 2019 года. В этом огненном знаке он будет вдохновлять нас на масштабные проекты, начинания, усиливать амбициозность и веру в собственные силы, желание выйти за привычные рамки. У многих из нас будет больше энергии, сил и ресурсов справляться с трудностями.

Наиболее благоприятно влияние Юпитера в Стрельце будет для всего, что связано с заграницей, путешествиями, международными отношениями, иностранными языками, туризмом, образованием, юриспруденцией, издательской деятельностью, рекламой и пиаром. Для переезда это тоже хороший год, но здесь, конечно, лучше ориентироваться на показатели личного гороскопа. Благоволить Юпитер будет в первую очередь огненным знакам – Стрельцам, Львам и Овнам, а также Водолеям и Весам.

А вот Близнецам, Девам и Рыбам важно не терять связь с реальностью, потому что высок риск упустить из виду важные детали, да и в целом излишний оптимизм и идеализм, завышенные ожидания, желание жить на широкую ногу, могут сыграть злую шутку с представителями этих знаков. Возможны конфликты с иностранцами, с вышестоящими влиятельными людьми, преподавателями.

Важно понимать, что Юпитер, хоть и самая добрая и щедрая планета, но максимум благ от его гармоничного влияния могут получить люди социально активные, которые готовы развиваться, учиться чему-то новому, расширять свой кругозор, которые не боятся показать себя, продемонстрировать свои таланты, «пропиариться».

Однако в июне и сентябре мы можем потерять ориентиры, испытывать сомнения при выборе своего направления, а также могут быть сложности с воплощением масштабных задумок в реальность, которые могут так и остаться призрачно-туманными идеями, потому что Юпитер в это время будет напряженно взаимодействовать с обманчивой и зыбкой планетой Нептун. В это время особенно важно не терять из виду берега реальности, не верить заманчивым обещаниям.

Но все же будем надеяться, что Юпитер в Стрельце принесет нам больше радостных событий, а также под его влиянием может улучшиться ситуация в тех сферах, в которых мы испытывали трудности в 2015-2017 годах.

Астролог: Анна Вольницкая