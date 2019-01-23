Депутаты заксобрания поговорят о проблемных быстровозводимых домах Белогорска

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

К правительственному часу подготовлен доклад, опубликованный на сайте законодательного собрания. Там же имеется информация от главы администрации Белогорска – Станислава Мелюкова.

Согласно данным в документах, из 31 многоквартирного дома, которые муниципалитет приобретал для переселения горожан из ветхого и аварийного жилфонда, 16 строений были быстровозводимыми, построенными по технологии легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). В этих 16 домах в общей сложности 424 жилых помещения.

Уточняется, что помещения город приобретал на электронных аукционах путем участия в долевом строительстве.

«Всего за период с 2013 по 2014 год было объявлено 163 электронных аукциона. Предельная стоимость приобретения квартир составляла 34,6 тысячи рублей. По результатам проведения электронных аукционов контракты были заключены с единственным участником ООО "САР-Холдннг". Общая сумма приобретенных жилых помещений составила 655 миллионов рублей. В рамках судебного заседания по выселению с предоставлением другого жилого помещения в рамках реализации программы переселения привлекалось три различные экспертные организации», – сообщает белогорская администрация.

По результатам одной из экспертиз, которую проводила иркутская компания, был выявлен ряд устранимых недостатков. Суд пришел к выводу, что дом по адресу: переулок Летний, 1Г, не соответствует требованиям пожарной безопасности.

Для устранения проектных и строительных недостатков, допущенных при строительстве, была разработана дорожная карта, также план дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в быстровозводимых домах микрорайона Амурсельмаш.

В частности, изготовлен проект капитального ремонта дома № 1Г в переулке Летний. И там уже заменили электроотопление на водяное – в доме установили индивидуальный котел с поквартирной разводкой сетей. Также заменили воздуховоды систем вытяжной вентиляции дома, была проведена ревизия электропроводки всего строения, в ходе которой выявили нарушения – их также уже устранили. Кроме того, в каждой квартире повторно установили автономные дымовые извещатели, которые передавались управляющей компании, но были утрачены. В соответствие с требованиями пожарной безопасности привели ширину и высоту дверей в подъездах.

В оставшихся 15 домах также по результатам ревизии заключен договор на изготовление проектов по капитальному ремонту домов, в том числе предусматривающий замену электрического отопления на электроводяное.

Работы по замене воздуховодов систем вытяжной вентиляции в домах, в которых выявлена необходимость замены, начались с 14 января текущего года. Работы по переходу на электроводяное отопление в доме № 1Г по переулку Летний проведены в 23 жилых помещения из 24 квартир, в одной квартире они не были проведены из-за отсутствия собственника.

В районе этих домов установлено видеонаблюдение и выведен сигнал на ЕДДС Белогорска. Жильцам выданы 80 огнетушителей из 106 приобретенных, планируется купить еще более 430.

В бюджете Белогорска на 2019 год предусмотрены 12 миллионов рублей на проведение работ по переводу домов на электроводяное отопление. Так как условия оплаты этих работ были изменены, разрабатывается порядок предоставления субсидии управляющим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с переводом многоквартирных домов на водяное отопление. Проект порядка подготовлен и направлен на правовую экспертизу в белогорскую прокуратуру 15 января, говорится в документе за подписью Станислава Мелюкова.