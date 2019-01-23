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23января
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Благодаря журналистам «Альфа-канала» заменен автобус с открывающимися на ходу дверями

Благодаря журналистам «Альфа-канала» заменен автобус с открывающимися на ходу дверями
Фото: кадр видео

Благодаря программе «Сканер», выходящей на «Альфа-канале», удалось решить проблему, с которой сталкивались амурчане, пользующиеся автобусом маршрута Свободный – Благовещенск. На транспорт в редакцию пожаловался один из пассажиров, указав на многочисленные недостатки.

Мужчина поведал, что на автобусе «лысая резина», «щели в дверях по два сантиметра», а к аварийному выходу не пробраться. Амурчанин отметил, что «во время движения двери постоянно открывались, и водитель их делал монтировкой». По словам пассажира, этот автобус списан, однако продолжает перевозить людей.

Корреспонденты программы сделали официальный запрос в ГИБДД. Проблема, поднятая «Сканером», в том числе в социальных сетях, была решена. Компания-перевозчик заменила этот автобус на другой, нормального качества. Пассажиру, обратившемуся в «Сканер», принесли извинения.

Компания объяснила, что якобы по этому маршруту курсирует новый, безопасный автобус, но он сломался. И автобус, привлекший внимание амурчанина, выпустили на замену временно. Но из-за возникшего резонанса транспорт был убран.

Пассажира, обратившегося в «Сканер», поддержали подписчики инстаграм-аккаунта телепрограммы. Они сообщили, что также ездили на этом неисправном автобусе.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Солнценаладони

    Солнценаладони
    2 часа назад

    "Освящение проблемы «Сканером»" - не порвет от святости?...

  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    Солнценаладони

    "Освящение проблемы «Сканером»" - не порвет от святости?...



    А Вас от г""на? То есть компанию не порвало от денег пассажиров, они наплевали на их безопасность, а Сканер -виноват?)) Люди знают, к кому обращаться. Только через СМИ можно добиться правды

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Вот и хорошо.

    С уважением

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    СМИ, пенсионную реформу отмени......

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Куда же еще обратиться? Транспортная прокуратура, гибдд... Все не то, вот редакция аи прям все проблемы решит

  • avm

    avm
    1 час назад

    Родя

    Куда же еще обратиться? Транспортная прокуратура, гибдд... Все не то, вот редакция аи прям все проблемы решит



    Ну справедливости ради следует признать что и транспортной прокуратуре и ГИБДД абсолютно похер на этот автобус. Ни одна из этих организаций даже не почесалась в ответ на жалобы.

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