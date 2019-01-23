Благодаря журналистам «Альфа-канала» заменен автобус с открывающимися на ходу дверями

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Благодаря программе «Сканер», выходящей на «Альфа-канале», удалось решить проблему, с которой сталкивались амурчане, пользующиеся автобусом маршрута Свободный – Благовещенск. На транспорт в редакцию пожаловался один из пассажиров, указав на многочисленные недостатки.

Мужчина поведал, что на автобусе «лысая резина», «щели в дверях по два сантиметра», а к аварийному выходу не пробраться. Амурчанин отметил, что «во время движения двери постоянно открывались, и водитель их делал монтировкой». По словам пассажира, этот автобус списан, однако продолжает перевозить людей.

Корреспонденты программы сделали официальный запрос в ГИБДД. Проблема, поднятая «Сканером», в том числе в социальных сетях, была решена. Компания-перевозчик заменила этот автобус на другой, нормального качества. Пассажиру, обратившемуся в «Сканер», принесли извинения.

Компания объяснила, что якобы по этому маршруту курсирует новый, безопасный автобус, но он сломался. И автобус, привлекший внимание амурчанина, выпустили на замену временно. Но из-за возникшего резонанса транспорт был убран.

Пассажира, обратившегося в «Сканер», поддержали подписчики инстаграм-аккаунта телепрограммы. Они сообщили, что также ездили на этом неисправном автобусе.