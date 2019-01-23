Елена Пастухова все-таки попрощалась с коллективом областного музея

Фото: Амур.инфо

23 января Елена Пастухова попрощалась с коллективом Амурского областного краеведческого музея. Эту информацию Амур.инфо подтвердили работники учреждения. По их сведениям, Елена Ивановна все-таки приняла решение покинуть пост директора.

На момент публикации материала Елена Пастухова была недоступна для комментариев. Министр культуры Ольга Юркова также пока не отвечает на телефонные звонки.

17 января стало известно, что срочный трудовой договор с Пастуховой решили не продлевать «по обоюдному согласию».

«В апреле 2018 года истек срок действия трудового договора (с Еленой Пастуховой – Прим. ред.), но министерством культуры и национальной политики Амурской области было предложено продлить его до января 2019, чтобы закончить важные мероприятия, в том числе посвященные 160-летию Амурской области.

После окончания действия трудового договора – 16 января 2019 – и в связи с выходом на пенсию по обоюдному согласию было принято решение о переходе Елены Ивановны на другую работу. Министерство культуры и национальной политики Амурской области предложило несколько вариантов должностей, в том числе и руководящие. Елена Ивановна обещала подумать и дать ответ.

Исполняющим обязанности директора назначена Елена Викторовна Иванова, все предложенные кандидатуры на должность директора музея будут рассмотрены на общественном совете при министерстве культуры и национальной политики Амурской области», – сообщили на сайте амурского правительства.

Многие амурские деятели культуры назвали это кадровое решение ошибкой. В защиту Елены Пастуховой выступили художники, артисты, журналисты и посетители музея.

18 января Елене Пастуховой позвонил амурский губернатор Василий Орлов и предложил вернуться на должность директора. Елена Ивановна сообщила Амур.инфо, что приняла это предложение. Однако, судя по всему, свое решение она изменила.

Между тем 23 января в Амурском областном музее проходит областная научно-практическая конференция, посвящённая современным проблемам и перспективам развития музейного дела. В Благовещенске собрались руководители музеев городов и районов области.