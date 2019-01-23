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23января
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сегодня, 12:32 19

Елена Пастухова все-таки попрощалась с коллективом областного музея

Елена Пастухова все-таки попрощалась с коллективом областного музея
Фото: Амур.инфо

23 января Елена Пастухова попрощалась с коллективом Амурского областного краеведческого музея. Эту информацию Амур.инфо подтвердили работники учреждения. По их сведениям, Елена Ивановна все-таки приняла решение покинуть пост директора.

На момент публикации материала Елена Пастухова была недоступна для комментариев. Министр культуры Ольга Юркова также пока не отвечает на телефонные звонки.

17 января стало известно, что срочный трудовой договор с Пастуховой решили не продлевать «по обоюдному согласию».

«В апреле 2018 года истек срок действия трудового договора (с Еленой Пастуховой – Прим. ред.), но министерством культуры и национальной политики Амурской области было предложено продлить его до января 2019, чтобы закончить важные мероприятия, в том числе посвященные 160-летию Амурской области.

После окончания действия трудового договора – 16 января 2019 – и в связи с выходом на пенсию по обоюдному согласию было принято решение о переходе Елены Ивановны на другую работу. Министерство культуры и национальной политики Амурской области предложило несколько вариантов должностей, в том числе и руководящие. Елена Ивановна обещала подумать и дать ответ.

Исполняющим обязанности директора назначена Елена Викторовна Иванова, все предложенные кандидатуры на должность директора музея будут рассмотрены на общественном совете при министерстве культуры и национальной политики Амурской области», – сообщили на сайте амурского правительства.

Многие амурские деятели культуры назвали это кадровое решение ошибкой. В защиту Елены Пастуховой выступили художники, артисты, журналисты и посетители музея.

18 января Елене Пастуховой позвонил амурский губернатор Василий Орлов и предложил вернуться на должность директора. Елена Ивановна сообщила Амур.инфо, что приняла это предложение. Однако, судя по всему, свое решение она изменила.

Между тем 23 января в Амурском областном музее проходит областная научно-практическая конференция, посвящённая современным проблемам и перспективам развития музейного дела. В Благовещенске собрались руководители музеев городов и районов области.

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#культура #областная власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    ерунда какая-то, то буду то не буду

  • Разиня

    Разиня
    3 часа назад

    Вот такой вот у губернатора "отличный" министр культуры Оля Юркова.

    Взяла, и не задумываясь "слила" отличного человека в унитаз. А ради кого? А ради самой любимой.

    Надо же место бывшему шефу подыскать.

    А на людей пофиг.

    всё правильно Пастухова поступила .... чё с этим гавном связваться, если знаешь. что тебе не рады ...... пусть разваливают к чёртовой матери всё вокруг, свиньи неблагодарные ....

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Цирк!!! Буду не буду!!!

  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    Ромашка: буду не буду , детский сад

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    кажется губер и министр в разные дудки дуют

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    как жаль-дожали гады

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Все кто пишет про ромашки, вы глупые и злые. Человек сделал выбор, ему противно осознавать гнёт возникшей реальности. А уважение и благодарность нормальных людей это бесценно.

  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    Да не решает ничего губер, вот проявил инициативу, сразу щелк

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    это не ромашка это пример что министру пофиг на губера, сказала все равно сожру и работать не дам

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Хм... Ну с другой стороны, как работать в системе, где тебя не особо жаловали, а теперь ещё и скорее всего тайно ненавидят? Не может же она закрыться в музее ото всех.

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Теперь Орлов будет внимательно следить за работой Юрковой.

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    ЧТО ТВОРИТСЯ , ГУБЕРНАТОРА В ОБЩЕ НЕ БОЯТСЯ ЧЕРТИ, ПОЛОЖИЛИ НА ВСЁ.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Думаю, что она приняла единственно правильное решение! Просто, видимо, за более чем 15-летнюю работу директором Музея, она устала, «выгорела», ну, и «пенсионный возраст» тоже значение имеет… Музей, со своей массой накопившихся проблем и новых задач, ждет новых людей, нового осмысления роли музея в жизни региона, новой нелегкой борьбы за интересы музея и амурского краеведения, возвращения научно-исследовательского статуса музею, новой кадровой политики и т.д., и т.п.

    Успехов, Елене Ивановне, на новом поприще в Управлении культуры города Благовещенска (так ?), здесь для нее, как музейщика, историка и краеведа, тоже, как говорилось, видимо будет немалый фронт работы, а главное новый, посильный! Ну, а наш уважаемый губернатор, уверена, мудро поймет её, а главное - обратит внимание на областной Музей, на все музейное дело в Амурской области! Пора !

  • Тодд

    Тодд
    2 часа назад

    Всем кто голову ломает почему она ушла, советую посмотреть её интервью, которое она дала Логвинову С. Материал здесь на сайте есть. В принципе там заложен смысл её действий. Елена Ивановна, молодец! В той ситуации, которая сложилась, она приняла правильное решение, для всех.

  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    Я конечно не знаю, что на самом деле происходить. Но судя по всей информации, директор музея сама не желает дальше работать на этой должности.Может она и правда не хочет.Или все-таки ее "уходят"?

  • Правдист

    Правдист
    1 час назад

    Единственное правильное решение было бы снять министра культуры после всего нашумевшего да и не только. А Пастухову все-таки съели. Да и как работать после этого ей??? Правильно, что ушла.

  • Vampiroid

    Vampiroid
    1 час назад

    Да бросьте, ребята... Если министерство сказало "до свидания", работать ей не дадут, даже если позвонит сам Путин

  • Сергей Абрамов

    Сергей Абрамов
    1 час назад

    Думаю культурной общественности самое время собирать подписи за отставку Юрковой с поста министра культуру.Действовать надо сейчас,потом поздно будет.Хамку из культуры долой!

  • игнатий

    игнатий
    1 час назад

    Это правильное решение .+++++++++++++++++++

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