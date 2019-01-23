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23января
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В Благовещенске машина ДПС сломала дорожное ограждение (видео)

В Благовещенске машина ДПС сломала дорожное ограждение (видео)
Фото: телередакция "Сканер"

В Благовещенске во вторник, 22 января, около 22:30 по улице Театральной произошло ДТП с участием автомобиля дорожно-патрульной службы. В результате столкновения ДПС и легковой иномарки спецавтомобиль отбросило на ограждение.

Как сообщили в амурском управлении МВД России, в результате аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится служебная проверка.

По словам очевидцев, патрульную машину занесло в ограждение и в стоявший микроавтобус.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 150

#ДТП

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    7 минут назад

    че там за тупые комментаторы на видео?

    а АИ когда то огрызалось,что не вводит читателей в заблуждение. И вот вам пример - все подумали ,что ДПСники сломали ограждение и с упоением открыли статью,а оказалось,что машину ДПС ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ЛЕГКОВЫМ АВТО отбросило на ограждение..Разница есть?

  • виталя1979

    виталя1979
    5 минут назад

    и новость то вообще ни о чем,но АИ выложили ее для того,чтобы потом с гордостью говорить -МЫ самое читаемое информационное издание в области..Да что там в области

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