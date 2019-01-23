В Благовещенске машина ДПС сломала дорожное ограждение (видео)

В Благовещенске во вторник, 22 января, около 22:30 по улице Театральной произошло ДТП с участием автомобиля дорожно-патрульной службы. В результате столкновения ДПС и легковой иномарки спецавтомобиль отбросило на ограждение.

Как сообщили в амурском управлении МВД России, в результате аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится служебная проверка. По словам очевидцев, патрульную машину занесло в ограждение и в стоявший микроавтобус. Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП

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Елена Котейко