В Благовещенске машина ДПС сломала дорожное ограждение (видео)
В Благовещенске во вторник, 22 января, около 22:30 по улице Театральной произошло ДТП с участием автомобиля дорожно-патрульной службы. В результате столкновения ДПС и легковой иномарки спецавтомобиль отбросило на ограждение.
Как сообщили в амурском управлении МВД России, в результате аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится служебная проверка.
По словам очевидцев, патрульную машину занесло в ограждение и в стоявший микроавтобус.
Видео: instagram.com/blag_dtp
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