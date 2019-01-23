Митрополит прибыл на место схода оползня на Бурее для вознесения молитв (фото)

22 января митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий прибыл на место схода оползня на реке Бурее. Он вознес молитвы о благополучном исходе ликвидационных работ, о жителях близлежащих поселков, которые рискуют быть подтоплены.

Митрополиту показали местность, рассказали о ходе проведения инженерных работ, а также сопроводили на импровизированную наблюдательную площадку, где можно было безопасно следить за взрывными работами. После молебна владыка Артемий передал военным и сотрудникам МЧС, работающим на ликвидации последствий ЧС, иконы, сообщается на портале Хабаровской епархии.

Как сообщало Амур.инфо, 22 января в Хабаровском крае военные произвели взрыв в 10 тонн тротила при расчистке Буреи от скальных пород. Это позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину. Подрыв на Бурее не привел к ЧС в поселке Талакан Бурейского района Амурской области.