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Митрополит прибыл на место схода оползня на Бурее для вознесения молитв (фото)

Митрополит прибыл на место схода оползня на Бурее для вознесения молитв (фото)
Фото: pravostok.ru

22 января митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий прибыл на место схода оползня на реке Бурее. Он вознес молитвы о благополучном исходе ликвидационных работ, о жителях близлежащих поселков, которые рискуют быть подтоплены.

Митрополиту показали местность, рассказали о ходе проведения инженерных работ, а также сопроводили на импровизированную наблюдательную площадку, где можно было безопасно следить за взрывными работами. После молебна владыка Артемий передал военным и сотрудникам МЧС, работающим на ликвидации последствий ЧС, иконы, сообщается на портале Хабаровской епархии.

Как сообщало Амур.инфо, 22 января в Хабаровском крае военные произвели взрыв в 10 тонн тротила при расчистке Буреи от скальных пород. Это позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину. Подрыв на Бурее не привел к ЧС в поселке Талакан Бурейского района Амурской области.

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#Дальний Восток #природа #происшествия #религия

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Подрыв на Бурее не привел к ЧС в амурском Талакане

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Комментарии
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  • Бриз

    Бриз
    18 минут назад

    Твою же мать! Дайте ему кирку в руки! Пусть пособляет!

  • Nakamura

    Nakamura
    10 минут назад

    Вам самим там не смешно, клоуны! А такими "бздюхами" точно до второго пришествия взрывать будете!

  • виталя1979

    виталя1979
    8 минут назад

    надеюсь он не спецрейсом прилетел ,а на попутке?

  • inoy

    inoy
    47 секунд назад

    приехали))) на бога надейся а сам не плошай, только тут наоборот

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