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Подрыв на Бурее не привел к ЧС в амурском Талакане

Подрыв на Бурее не привел к ЧС в амурском Талакане
Фото: скриншот видео

Взрыв затора 22 января, возникшего из-за оползня на реке Бурее в Хабаровском крае, не привел к чрезвычайным ситуациям в Талакане. Этот поселок Бурейского района Амурской области расположен ниже по течению реки.

«Чрезвычайных ситуаций не возникло», – сказала ТАСС глава поселка Талакан Марина Трусова.

Она добавила, что в населенном пункте сохраняется режим чрезвычайной ситуации, введенный на прошлой неделе, усилено патрулирование Бурейского водохранилища – полицейские следят, чтобы пешеходов и водителей не было на льду.

Пресс-служба правительства Амурской области сообщает, что в настоящее время перекрыты все подъездные дороги к Бурейскому водохранилищу. Днем спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ проводят патрулирование на набережной поселка Талакан с целью обнаружения людей, выходящих на лед. С 22 января две группы спасателей совместно с полицейскими Бурейского района на автомобилях дежурят в ночное время на двух дорогах, ведущих к водохранилищу.

Авиапатрулирование территории проводят и два воздушных судна Амурской авиабазы. За 22 января самолет ТВС-2 налетал более трех часов, вертолет Ми-8 провел четыре часа в воздухе, исследуя территорию водохранилища после подрывов на заторе. До окончания подрывных работ вертолет будет базироваться на вертолетной площадке в поселке Талакан. Спасатели также остаются на месте до выходных.

Отмечается, что на сегодняшний день нарушителей не обнаружено.

Ранее сообщалось, что власти Амурской области предупреждали об опасности возникновения трехметровой волны после ликвидации затора. 18 января в Бурейском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Глава Верхнебуреинского района сообщал о необходимости произвести на реке Бурее комплекс взрывов.

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#Дальний Восток #природа #происшествия

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    11 минут назад

    талакан же на горочке находится, какие ЧС там ждут? Чтобы подтопило поселок, нужен не один девятый вал

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