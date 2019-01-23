В Приамурье дружинники в 2018 году помогли пресечь 1 550 правонарушений

В 2018 году в Приамурье члены народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности оказывали содействие правоохранительным органам в ходе проведения более 2 600 мероприятий. Они помогали обеспечить безопасность проведения различных массовых мероприятий, участвовали в патрулировании улиц с экипажами ГИБДД и обходах с участковыми.

При участии народных дружинников пресечено 1 550 административных правонарушений, в том числе 55, связанных с потреблением алкогольной продукции в запрещенных местах либо потреблением наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах, 399 – с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения.

Сотрудниками МВД области совместно с дружинниками села Октябрьского района, Шимановского района, города Благовещенска выявлено четыре преступления по линии незаконного оборота наркотиков.

Совместно с органами местного самоуправления командирами народных дружин организована работа по проведению 156 встреч с трудовыми коллективами, учащейся молодежью для осуществления необходимой информационно-консультативной и агитационной работы, направленной на привлечение граждан к охране общественного порядка, а также для разъяснения предъявляемых Федеральным законом требований к дружинникам.

На торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел, организовано награждение почетными грамотами УМВД командиров народных дружин (учредителей общественных объединений правоохранительной направленности) и народных дружинников (участников общественных объединений правоохранительной направленности), оказывавших в 2018 году наибольшее содействие органам внутренних дел области (всего гражданам вручено 66 почетных грамот во всех муниципальных образованиях).

На торжественном собрании в Благовещенске, посвященном празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел с участием представителей правительства области, начальником УМВД России по Амурской области трем дружинникам, в том числе принимавшим непосредственное участие в раскрытии преступлений, вручены ценные подарки. По ходатайству руководителей территориальных органов внутренних дел Амурской области правами глав муниципальных образований благодарственными письмами награждены 13 членов ДНД.

Участие трех граждан в деятельности народных дружин способствовало их поступлению в 2018 году на службу в органы внутренних дел.

В настоящее время в Приамурье создано и зарегистрировано в региональном реестре 76 народных дружин численностью 701 человек и 2 общественных объединения правоохранительной направленности, в состав которых входит 93 участника.