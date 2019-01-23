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23января
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сегодня, 11:18 0

Абсолютной угрозой для человечества является грипп

Абсолютной угрозой для человечества является грипп
Фото: Амур.инфо

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выложила свой доклад со стратегией по сохранению здоровья человечества на ближайшие пять лет. Согласно плану, один миллиард человек воспользуется всесторонними услугами здравоохранения, еще один миллиард будет защищен от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, и у еще одного миллиарда человек улучшатся здоровье и благополучие.

ВОЗ отметила, что за последние годы уже удалось улучшить жизнь многих людей. Так, во многих уголках мира выросла продолжительность жизни, сократилась детская смертность, почти ликвидирован полиомиелит и 21 миллион человек, живущих с ВИЧ, постоянно проходят терапию и реабилитацию.

Также ВОЗ сообщает, что до сих пор остаются всемирные угрозы для здоровья людей. Так, в топ-10 главных опасностей входят отказы от прививок. Они провоцируют вспышки болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. Благодаря вакцинации, ежегодно удается спасти около трех миллионов человеческих жизней. Отказ же от прививок провоцирует еще 1,5 миллиона смертей.

Также растет устойчивость патогенов (бактерий, грибков и вирусов) к лекарственным препаратам. Эта резистентность не может не беспокоить медиков.

Также ВОЗ отметила, что увеличивается число людей с ожирением и малоподвижным образом жизни. И то, и другое может привести к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, которые приводят к летальным исходам.

Очень встревожены врачи загрязненностью воздуха, из-за которой ежегодно умирают 7 миллионов людей. Как утверждают врачи, сжигание ископаемого топлива является также главной причиной изменения климата. А это, по оценкам ВОЗ, в последующие десятилетия повлечет до 250 000 смертей в год от недоедания, малярии, дизентерии и тепловых ударов.

В качестве самой актуальной глобальной угрозы здоровью названы следующие неинфекционные заболевания: диабет, рак и болезни сердца.

Еще одна мировая проблема – недоступность медицинской помощи для значительной части населения. Свыше 22 процентов людей, по словам ВОЗ, проживают в местах, где наблюдаются такие проблемы, как засуха, голод, военные конфликты и нищета.

Абсолютной угрозой для человечества является грипп. «Мир столкнется с еще одной пандемией гриппа, – рассказала организация. – Единственное, чего мы не знаем – это когда именно она случится и насколько будет масштабной».

В числе других опасностей названы: недостаточные ресурсы для оказания первичной медицинской помощи в ряде стран, ВИЧ и денге (лихорадка в Индии), сообщает Eg.ru.

Все эти вопросы, по словам организации, «потребуют внимания со стороны ВОЗ и партнеров в области здравоохранения в 2019 году».

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#жизнь #здоровье

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