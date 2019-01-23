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23января
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сегодня, 10:53 0

Дом жителей Зеи, уехавших отдыхать, обокрали на 400 тысяч рублей

Дом жителей Зеи, уехавших отдыхать, обокрали на 400 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В городе Зее произошла кража на крупную сумму. Был обворован дом, хозяева которого уехали отдыхать. Подозреваемые в преступлении уже задержаны.

В дежурную часть МО МВД России «Зейский» обратилась жительница Зеи по поводу хищения имущества из дома ее родственников. Женщина пояснила, что хозяева жилища уехали отдыхать, а она присматривает за их домом. Было предварительно установлено, что в дом через окно проникли злоумышленники, похитив имущество на общую сумму более 400 тысяч рублей. Следователи МО МВД России «Зейский» по данному факту возбудили уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что к преступлению могут быть причастны трое местных жителей, 1988, 1989 и 1993 годов рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых и доставили их в отдел полиции. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили на чердаке многоквартирного дома и в гараже, принадлежащем одному из подозреваемых, большую часть похищенного имущества. Его изъяли.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, двоим фигурантам предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий предполагаемый соучастник сейчас находится под подпиской о невыезде.

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#Зея #криминал #происшествия

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