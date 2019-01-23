В Совфеде считают, что для развития Дальнего Востока нужно больше усилий

В Совете Федерации провели круглый стол, посвященный реализации госпрограммы по развитию Дальнего Востока. Сенаторы отметили, что программа выполняется, однако требуется больше усилий, чтобы жители почувствовали улучшения.

Участникам круглого стола рассказали, что на территории ДФО создано 18 территорий опережающего развития, в рамках которых реализуется 330 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций 2,3 триллиона рублей и созданием почти 57 тысяч рабочих мест.

Сенаторы отметили, что, несмотря на появление новых рабочих мест, жители продолжают покидать Дальний Восток. Ранее Амур.инфо сообщало, что за 9 месяцев 2018 года, миграционная убыль населения Амурской области увеличилась на 610 человек и составила 2 050 человек. В частности, жители региона переехали жить в Хабаровский, Приморский, Краснодарский, Забайкальский края, в Московскую и Новосибирскую области, а также в Москву.

В Министерстве по развитию Дальнего Востока пояснили, что нужно немного подождать, пока программа даст ощутимый результат, сообщает телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ».

«У нас по мановению руки не вырастают мосты и дворцы, есть инвестиционная фаза, и сейчас она идет. И сейчас все наши проекты работают на создание производственных мощностей, и ввод этих мощностей как раз и обеспечит создание новых рабочих мест для жителей Дальнего Востока, 134 тысячи новых мест будет связано с эксплуатацией производственных мощностей», – сообщила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко.

В ведомстве разработали комплекс социальных мер для жителей Дальнего Востока. Например, с 2019 года семьи, где родился второй или третий ребенок, смогут получить ипотеку под 5 %. При рождении детей планируется предусмотреть единовременные выплаты.