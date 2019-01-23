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сегодня, 10:29 9

В Совфеде считают, что для развития Дальнего Востока нужно больше усилий

В Совфеде считают, что для развития Дальнего Востока нужно больше усилий
Фото: council.gov.ru

В Совете Федерации провели круглый стол, посвященный реализации госпрограммы по развитию Дальнего Востока. Сенаторы отметили, что программа выполняется, однако требуется больше усилий, чтобы жители почувствовали улучшения.

Участникам круглого стола рассказали, что на территории ДФО создано 18 территорий опережающего развития, в рамках которых реализуется 330 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций 2,3 триллиона рублей и созданием почти 57 тысяч рабочих мест.

Сенаторы отметили, что, несмотря на появление новых рабочих мест, жители продолжают покидать Дальний Восток. Ранее Амур.инфо сообщало, что за 9 месяцев 2018 года, миграционная убыль населения Амурской области увеличилась на 610 человек и составила 2 050 человек. В частности, жители региона переехали жить в Хабаровский, Приморский, Краснодарский, Забайкальский края, в Московскую и Новосибирскую области, а также в Москву.

В Министерстве по развитию Дальнего Востока пояснили, что нужно немного подождать, пока программа даст ощутимый результат, сообщает телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ».

«У нас по мановению руки не вырастают мосты и дворцы, есть инвестиционная фаза, и сейчас она идет. И сейчас все наши проекты работают на создание производственных мощностей, и ввод этих мощностей как раз и обеспечит создание новых рабочих мест для жителей Дальнего Востока, 134 тысячи новых мест будет связано с эксплуатацией производственных мощностей», – сообщила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко.

В ведомстве разработали комплекс социальных мер для жителей Дальнего Востока. Например, с 2019 года семьи, где родился второй или третий ребенок, смогут получить ипотеку под 5 %. При рождении детей планируется предусмотреть единовременные выплаты.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Безусловно, необходима более действенная помощь для того, чтобы люди хотели здесь жить.

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Безусловно этой помощи мы не дождемся,проверено

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Где какое развитие идет на Дальнем Востоке? Ну строят тут олигархи себе заводики, добывают полезные ископаемые, строят кучу ГЭС, а населению то какая разница кроме ухудшения экологии и повышения налогов для этих строек? Элементарно ни образования, ни медицины, ни дорог нет и не предвидится, все идет наоборот закрывают сокращают. Где эти триллионы если даже не хватает на зарплату тому же водителю при больнице в отдаленном селе, медсестрам не с чего платить?

  • дикаядикость

    дикаядикость
    1 час назад

    все программы свернуть, платить мрот, электричество отключить, "плотинологи" за выезд, паспорта отобрать. народ не сможет покинуть область и будет плодиться. думают они там

  • КП

    КП
    1 час назад

    Noir

    Где какое развитие идет на Дальнем Востоке? Ну строят тут олигархи себе заводики, добывают полезные ископаемые, строят кучу ГЭС, а населению то какая разница кроме ухудшения экологии и повышения налогов для этих строек? Элементарно ни образования, ни медицины, ни дорог нет и не предвидится, все идет наоборот закрывают сокращают. Где эти триллионы если даже не хватает на зарплату тому же водителю при больнице в отдаленном селе, медсестрам не с чего платить?



    Профицит бюджета 2 трлн рублей. Неиспользованных остатков на конец 2018 года 10 трлн рублей. ЗВР ЦБ РФ 470 млрд долларов.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    – Граждане!-сказал Остап, открывая заседание.-Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания-она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

    Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства.

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад



    однако требуется больше усилий, чтобы жители почувствовали улучшения.



    может это -жителей ДВ плёткой начать бить?

    или это ..... https://becky-sharpe.livejournal.com/1343094.html

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    В Министерстве по развитию Дальнего Востока пояснили, что нужно немного подождать, пока программа даст ощутимый результат.

    «У нас по мановению руки не вырастают мосты и дворцы, есть инвестиционная фаза, и сейчас она идет. И сейчас все наши проекты работают на создание производственных мощностей, и ввод этих мощностей как раз и обеспечит создание новых рабочих мест для жителей Дальнего Востока, 134 тысячи новых мест будет связано с эксплуатацией производственных мощностей», – сообщила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко.



    Ох, уж эти сказочники. Ну хоть признали, что это их проекты. Значит и спрашивать Гарант будет с них ох, как строго)))

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    45 минут назад

    Бодрячек ленточку перережет, и сразу заживем.Без этого ритуала нельзя..Мать-моржиху рассердить можем.

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