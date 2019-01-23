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23января
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Тигра Амура, дружившего с козлом Тимуром, со скандалом продают на Кубань (фото,видео)

Тигра Амура, дружившего с козлом Тимуром, со скандалом продают на Кубань (фото,видео)
Фото: сайт Приморского сафари-парка

Тигр Амур из приморского сафари-парка, который подружился с козлом Тимуром, – за их дружбой наблюдала вся Россия – может быть продан в Краснодарский край в НП «Парк тигров» и помещен в клетку. Об этом решении министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края с возмущением сообщил на сайте сафари-парка его директор Дмитрий Мезенцев.

«Для переезда на Кубань мы должны через неделю поместить Амура на 30-дневный карантин. Он должен вынести три обездвиживания, прочувствовать авто- и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае. Между тем в приморском сафари-парке он живет в вольере размером с футбольное поле. И предстоящие издевательства над тигром Амуром законны», – огорченно говорит Дмитрий Мезенцев.

Тигр Амур родился в Хабаровском КГБУК «Зоосад "Приамурский" имени В. П. Сысоева» и является имуществом Хабаровского края. Зоосад с 2007 года участвует в программе Евроазиатских зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. В рамках этой программы Амура передали Приморскому сафари-парку в 2012 году по договору, срок которого истек в 2016 году. Но этот факт более двух лет никого не волновал, сообщает «Российская газета».

Как пишет на сайте директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, согласно здравому смыслу министерство должно было согласовать содержание тигра Амура в сафари-парке точно так же, как было сделано подобное согласование в 2012 году. То есть нужно было просто продлить договор или согласовать новый, поскольку зоосад «Приамурский» является участником Программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по тиграм.

Однако министерство поступило по-другому: оно оценило тигра Амура в 1 миллион 400 тысяч рублей. Ни один тигр столько не стоит, но тигра Амура – друга Тимура – оценили высоко. При этом министерство настояло на выведении Амура из Программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. И согласовало его передачу в НП «Парк тигров» в Краснодарский край, станицу Динскую.

«Я понимаю, что хабаровское министерство имеет право распоряжаться судьбой Амура, поскольку он их имущество. Но за формулировкой о недостаточной материально-технической базе на самом деле скрывается надуманный предлог о том, что наш сафари-парк – частный, и якобы "государственный" тигр Амур не может быть передан частному парку, хотя в 2012 году наш частный статус этому не мешал», – прокомментировал «РГ» Мезенцев.

Жители Приморья, пишет приморское издание «Дейта.ру», оказались до предела возмущены данной информацией и решили действовать без промедления: зазвучали предложения о создании петиции, о выкупе тигра Амура, о шуме во всех местных СМИ и даже о восстании: «Поднимем восстание, это достояние Приморья!»

Тигр Амур, – пожалуй, самый известный тигр в мире благодаря его дружбе с козлом по имени Тимур. Как сообщало ИА «Амур.инфо», они подружились в 2015 году после того, как козла, поместили в вольер к хищнику на съедение. Однако козел дал отпор тигру, а спустя некоторое время животные стали мирно сосуществовать на одной территории. За ними следили из более ста стран мира. В январе 2016 года животных разлучили, забрав Тимура на медицинский осмотр.

Телеканал «Живая Планета» сделал документальный фильм «Чудесная дружба. Тигр Амур и козёл Тимур». Телекомпании со всего мира приезжали снимать знаменитых животных. Ролики с Амуром и Тимуром в интернете набирали миллионы просмотров. Полгода Амур и Тимур не сходили с первых страниц СМИ. Про Амура и Тимура сложено много песен, написаны картины, рассказы, стихи, басни, анекдоты. Поставлен музыкальный спектакль, написано на сайте Приморского сафари-парка.

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#Дальний Восток #животные #природа #происшествия #цены

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    39 минут назад

    Прикольно, даже тигры валят с дальнего востока

  • barbar

    barbar
    27 минут назад

    дружба с козлами к хорошему не приводит

  • Алгебра

    Алгебра
    14 минут назад

    Были в этом парке, этот тигр там - главная достопримечательность. Красавец. Условия там очень хорошие, много животных, грамотные увлеченные экскурсоводы.

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