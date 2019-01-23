Участок Артиллерийской в Благовещенске закрыли для проезда транспорта

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23 января в Благовещенске закрыли для проезда транспорта участок улицы Артиллерийской, расположенный между улицами Зейской и Амурской. Там случилось происшествие на сетях теплоснабжения, в ситуации разбираются специалисты «Амурских коммунальных систем».

По информации пресс-службы администрации Благовещенска, участок будет закрыт для транспорта по 25 января. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

Между тем в пресс-службе АКС ИА Амур.инфо пояснили, что отключений домов от теплоснабжения, связанных с этим происшествием, не было. Предстоит обследование, тогда и станет ясно, что произошло. Возможно, имеет место утечка.