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сегодня, 10:18 4

Участок Артиллерийской в Благовещенске закрыли для проезда транспорта

Участок Артиллерийской в Благовещенске закрыли для проезда транспорта
Фото: Амур.инфо

23 января в Благовещенске закрыли для проезда транспорта участок улицы Артиллерийской, расположенный между улицами Зейской и Амурской. Там случилось происшествие на сетях теплоснабжения, в ситуации разбираются специалисты «Амурских коммунальных систем».

По информации пресс-службы администрации Благовещенска, участок будет закрыт для транспорта по 25 января. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

Между тем в пресс-службе АКС ИА Амур.инфо пояснили, что отключений домов от теплоснабжения, связанных с этим происшествием, не было. Предстоит обследование, тогда и станет ясно, что произошло. Возможно, имеет место утечка.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • ну вот

    ну вот
    59 минут назад

    што, опять?

    на прошлой неделе же там копали, отключали тепло и гор. воду

    эх, Россия..

  • Noir

    Noir
    48 минут назад

    ну вот

    што, опять?

    на прошлой неделе же там копали, отключали тепло и гор. воду

    эх, Россия..



    Откопали, жувачкой залепили, а жувачка не то что раньше была, вот и течь пошла заново.

  • виталя1979

    виталя1979
    18 минут назад

    такое ощущение,что у нас в городе вообще нет смысла ремонтировать дороги..все равно их будут копать

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Хорошо налаженный бизнес.

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