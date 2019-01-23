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23января
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сегодня, 10:09 6

За ввоз свинины в Хэйхэ можно попасть в тюрьму на срок до трех лет

За ввоз свинины в Хэйхэ можно попасть в тюрьму на срок до трех лет
Фото: www.avito.ru

Власти соседствующего с Благовещенском китайского города Хэйхэ развесили предупредительные плакаты о запрете ввоза свинины в связи с эпидемией АЧС. На русском языке, с иллюстрациями гостям города объясняют, в чем опасность свинины.

В провинции Хэйлунцзян произошла вспышка африканской чумы свиней. Власти Хэйхэ призывают приезжающих на территорию Китая не провозить с собой свинину и продукцию из мяса свиньи, сообщает интернет-издание Biang.ru. Плакаты с предупреждением вывесили в разных ведомствах и общественных местах города, в том числе в здании грузовой и пассажирской таможни.

Как поясняет плакат, переведенный на русский язык, въезжающим из России в Китай запрещено вывозить, а также привозить с собой мясо свиньи и мясную продукцию, содержащую свинину, в связи со вспышкой АЧС в провинции Хэйлунцзян.

В соответствии с Уголовным кодексом КНР нарушители могут получить до трех лет тюрьмы, быть приговоренными к кратковременному лишению свободы или штрафу за провоз свинины или продуктов, содержащих этот вид мяса.

В начале года в Хэйхэ сотрудники управления рыночного контроля провели семинары, в ходе которых предпринимателям рассказали о запрете на ввоз мяса из России. С начала августа 2018 года Министерство сельского хозяйства Китая подтвердило более 100 вспышек африканской чумы свиней в 24 провинциях страны. «Недавно в уезде Суйхуа провинции Хэйлунцзян произошла очередная вспышка АЧС. Из поголовья в 73 000 свиней 4 686 животных инфицированы, 3 766 погибли», – сообщает китайское издание.

В такой напряженной ситуации увеличивается риск заноса вируса на территорию Амурской области. Основной мерой профилактики является соблюдение ветеринарных правил при перевозках продуктов животноводства, кормов и живых животных. В Приамурье ни на день не прекращается досмотр грузов из-за границы, сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области.

Так, 12 января текущего года на посту ДПС возле моста через Зею при досмотре грузовика нашли 100-килограммовую свиную тушу. Мясо перевозили с нарушением ветеринарно-санитарных правил, а именно – в неспециализированном транспортном средстве, в антисанитарном состоянии. Нарушение выявили служащий отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Амурской области совместно с сотрудниками полиции.

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#закон #Китай #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    17 минут назад

    И правильно! Поймают, сразу закроют и отсидишь весь срок. А как мы питаемся их овощами и фруктами без вкуса и запаха, это нормально и ни кто не запретит ввоз. всё в порядке вещей.

  • Shift

    Shift
    16 минут назад

    Nikolay Ivanovich.

    И правильно! Поймают, сразу закроют и отсидишь весь срок. А как мы питаемся их овощами и фруктами без вкуса и запаха, это нормально и ни кто не запретит ввоз. всё в порядке вещей.



    а зачем вы ими питаетесь?

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    15 минут назад

    Да я в принципе стараюсь не есть эту хрень. Но кому-то приходится.

  • Shift

    Shift
    13 минут назад

    Nikolay Ivanovich.

    Да я в принципе стараюсь не есть эту хрень. Но кому-то приходится.



    не понимаю..зачем?..силой кормят, чтоли?

  • Витком

    Витком
    11 минут назад

    Когда ты берешь колбасу,например,ты не знаешь чья там свинина

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    Китайской карбонат?)))

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