В Благовещенске легковушка слетела с дороги и опрокинулась

Фото: instagram.com/blag_dtp

Рано утром 22 января в Благовещенске произошло ДТП с переворотом. Его участником стал легковой автомобиль Toyota Corolla.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, эта авария случилась в 04:40 в районе дома № 278 по улице Шимановского. Водитель 1990 года рождения, управляя Toyota Corolla, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, произошло опрокидывание. Рулевой получил травмы.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют полицейские.