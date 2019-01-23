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23января
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сегодня, 10:03 0

В Благовещенске легковушка слетела с дороги и опрокинулась

В Благовещенске легковушка слетела с дороги и опрокинулась
Фото: instagram.com/blag_dtp

Рано утром 22 января в Благовещенске произошло ДТП с переворотом. Его участником стал легковой автомобиль Toyota Corolla.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, эта авария случилась в 04:40 в районе дома № 278 по улице Шимановского. Водитель 1990 года рождения, управляя Toyota Corolla, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, произошло опрокидывание. Рулевой получил травмы.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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