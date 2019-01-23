В России может появиться новый праздник – День капитуляции Японии

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) предложил объявить праздником день капитуляции Японии. «Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем – Днем капитуляции милитаристской Японии», – заявил парламентарий во время пленарного заседания.

Второго сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации. Ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли Советскому Союзу.

Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года, пишет РИА Новости.

При этом в Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над этими территориями не подлежит сомнению.