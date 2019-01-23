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23января
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сегодня, 10:00 9

В России может появиться новый праздник – День капитуляции Японии

В России может появиться новый праздник – День капитуляции Японии
Фото: www.pravda.ru

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) предложил объявить праздником день капитуляции Японии. «Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем – Днем капитуляции милитаристской Японии», – заявил парламентарий во время пленарного заседания.

Второго сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации. Ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли Советскому Союзу.

Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года, пишет РИА Новости.

При этом в Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над этими территориями не подлежит сомнению.

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#закон

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    они очень будут этому рады

  • PRO

    PRO
    2 часа назад

    на Курилах будут особо ярко отмечать )

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Шерин... Красава

    Вот же провокатор! Снимаю шляпу

    Идея-то классная, на кухне поржать, но ведь могут поддержать и это сильно обидит японцев. Зачем разжигать?!

    ЛДПР жжёт!

  • дикаядикость

    дикаядикость
    1 час назад

    чертовы милитаристы, это будет способствовать, конечно же, этому http://www.amur.info/news/2019/01/23/148948

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Ура!!!!!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

  • AmurLand

    AmurLand
    57 минут назад

    мдя

  • inoy

    inoy
    31 минута назад

    достижения Советского Союза, время ушло и сейчас не та страна

  • Н.В.

    Н.В.
    30 минут назад

    А с инициативой о сокращении депутатов госдумы на 50 % не хотят выйти? А то бедным уже и заняться нечем , вот и забавляются кто как может.

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