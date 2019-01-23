Названы номинанты на премию «Оскар»
Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Оглашение номинантов стало кульминацией двухнедельного процесса определения кандидатов: голосование за претендентов началось 7 января и закрылось 14-го.
В течение недели до 22 января в киноакадемии подводили итоги в 24 номинациях. За награду за лучший фильм будут бороться: «Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».
О том, кто победит в конкурсе, станет известно 24 февраля на церемонии вручения премии. Она будет юбилейной и пройдет без ведущих.
Полный список номинантов премии «Оскар-2019»:
Лучший фильм
- «Рома» (Roma)
- «Зеленая книга» (Green Book)
- «Звезда родилась» (A Star is Born)
- «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
- «Черная пантера» (Black Panther)
- «Черный клановец» (BlacKkKlansman)
- "Власть" (Vice)
- «Фаворитка» (The Favourite)
Лучший актер
- Рами Малек, «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
- Кристиан Бэйл, «Власть» (Vice)
- Вигго Мортенсен, «Зеленая книга» (Green Book)
- Брэдли Купер, «Звезда родилась» (A Star is Born)
- Уиллем Дефо, «Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity's Gate)
Лучшая актриса
- Гленн Клоуз, «Жена» (The Wife)
- Леди Гага, «Звезда родилась» (A Star is Born)
- Оливия Колман, «Фаворитка» (The Favourite)
- Мелисса Маккарти, «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)
- Ялица Апарисио, «Рома» (Roma)
Лучший режиссер
- Альфонсо Куарон, «Рома» (Roma)
- Спайк Ли, «Черный клановец» (BlacKkKlansman)
- Адам Маккей, «Власть» (Vice)
- Йоргос Лантимос, «Фаворитка» (The Favourite)
- Павел Павликовский, «Холодная война» (Zimna wojna)
Лучшая мужская роль второго плана
- Махершала Али, «Зеленая книга» (Green Book)
- Ричард Грант, «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)
- Тимоти Шаламе, «Красивый мальчик» (Beautiful Boy)
- Сэм Элиотт, «Звезда родилась» (A Star is Born)
- Сэм Рокуэлл, «Власть» (Vice)
Лучшая женская роль второго плана
- Эми Адамс, «Власть» (Vice)
- Эмма Стоун, «Фаворитка» (The Favourite)
- Рэйчел Вайс, «Фаворитка» (The Favourite)
- Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk)
- Марина Де Тавира, «Рома» (Roma)
Лучший адаптированный сценарий
- «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs)
- «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk)
- «Звезда родилась» (A Star is Born)
- «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)
- «Черный клановец» (BlacKkKlansman)
Лучший оригинальный сценарий
- «Зеленая книга» (Green Book)
- «Фаворитка» (The Favourite)
- «Рома» (Roma)
- «Власть» (Vice)
- «Дневник пастыря» (First Reformed)
Лучший фильм на иностранном языке
- «Рома» (Roma), Альфонсо Куарон, Мексика
- «Холодная война» (Zimna wojna), Павел Павликовский, Польша
- «Магазинные воришки» (Manbiki kazoku), Хирокадзу Корээда, Япония
- «Капернаум» (Capharnam), Надин Лабаки, Ливан
- «Работа без авторства», Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Германия
Лучшая работа оператора
- «Рома» (Roma)
- «Звезда родилась» (A Star is Born)
- «Работа без авторства» (Werk ohne Autor)
- «Фаворитка» (The Favourite)
- «Холодная война» (Zimna wojna)
Лучший монтаж
- «Зеленая книга» (Green Book)
- «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
- «Черный клановец» (BlacKkKlansman)
- «Фаворитка» (The Favourite)
- «Власть» (Vice)
Лучший монтаж звука
- «Человек на Луне» (First Man)
- «Тихое место» (A Quiet Place)
- «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
- «Черная Пантера» (Black Panther)
- «Рома» (Roma)
Лучшее сведение звука
- «Рома» (Roma)
- «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
- «Человек на Луне» (First Man)
- «Звезда родилась» (A Star is Born)
- «Черная пантера» (Black Panther)
Лучший дизайн костюмов
- «Баллада Бастера Скрагсса» (The Ballad of Buster Scruggs)
- «Черная Пантера» (Black Panther)
- «Фаворитка» (The Favourite)
- «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)
- «Две королевы» (Mary Queen of Scots)
Лучшая песня
- Shallow, «Звезда родилась» (A Star is Born)
- All the Stars, «Черная Пантера» (Black Panther)
- I'll Fight, RBG
- The Place Where Lost Things Go, «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)
- When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs)
Лучшая работа художника-постановщика
- «Фаворитка» (The Favourite)
- «Человек на Луне» (First Man)
- «Рома» (Roma)
- «Черная Пантера» (Black Panther)
- «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)
Лучшие визуальные эффекты
- «Человек на Луне» (First Man)
- «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War)
- «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (Solo: A Star Wars Story)
- «Первому игроку приготовиться» (Ready Player One)
- «Кристофер Робин» (Christopher Robin)
Лучший грим и прически
- «Власть» (Vice)
- «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
- «На границе миров» (Gräns)
Лучший анимационный фильм
- «Суперсемейка 2» (Incredibles 2)
- «Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
- «Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet)
- «Остров собак» (Isle of Dogs)
- «Мирай из будущего» (Mirai no Mirai)
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Бао»
- «Выходные»
- «Один маленький шаг»
- «Поздний полдень»
- «Поведение животных»
Лучший документальный фильм
- RBG
- «Будешь моим соседом?»
- Minding the Gap
- «Свободный подъем в одиночку»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «Точка. Конец предложения»
- «Конец игры»
- «Ночь в саду»
- Life Boat
- Black Sheep
Лучший композитор
- «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
- «Мэри Поппинс возвращается»
- «Остров собак»
- «Черная Пантера»
- «Черный клановец»
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