Названы номинанты на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Оглашение номинантов стало кульминацией двухнедельного процесса определения кандидатов: голосование за претендентов началось 7 января и закрылось 14-го.

В течение недели до 22 января в киноакадемии подводили итоги в 24 номинациях. За награду за лучший фильм будут бороться: «Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

О том, кто победит в конкурсе, станет известно 24 февраля на церемонии вручения премии. Она будет юбилейной и пройдет без ведущих.

Полный список номинантов премии «Оскар-2019»:

Лучший фильм

«Рома» (Roma)

«Зеленая книга» (Green Book)

«Звезда родилась» (A Star is Born)

«Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)

«Черная пантера» (Black Panther)

«Черный клановец» (BlacKkKlansman)

"Власть" (Vice)

«Фаворитка» (The Favourite)

Лучший актер

Рами Малек, «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)

Кристиан Бэйл, «Власть» (Vice)

Вигго Мортенсен, «Зеленая книга» (Green Book)

Брэдли Купер, «Звезда родилась» (A Star is Born)

Уиллем Дефо, «Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity's Gate)

Лучшая актриса

Гленн Клоуз, «Жена» (The Wife)

Леди Гага, «Звезда родилась» (A Star is Born)

Оливия Колман, «Фаворитка» (The Favourite)

Мелисса Маккарти, «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)

Ялица Апарисио, «Рома» (Roma)

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон, «Рома» (Roma)

Спайк Ли, «Черный клановец» (BlacKkKlansman)

Адам Маккей, «Власть» (Vice)

Йоргос Лантимос, «Фаворитка» (The Favourite)

Павел Павликовский, «Холодная война» (Zimna wojna)

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али, «Зеленая книга» (Green Book)

Ричард Грант, «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)

Тимоти Шаламе, «Красивый мальчик» (Beautiful Boy)

Сэм Элиотт, «Звезда родилась» (A Star is Born)

Сэм Рокуэлл, «Власть» (Vice)

Лучшая женская роль второго плана

Эми Адамс, «Власть» (Vice)

Эмма Стоун, «Фаворитка» (The Favourite)

Рэйчел Вайс, «Фаворитка» (The Favourite)

Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk)

Марина Де Тавира, «Рома» (Roma)

Лучший адаптированный сценарий

«Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs)

«Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk)

«Звезда родилась» (A Star is Born)

«Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)

«Черный клановец» (BlacKkKlansman)

Лучший оригинальный сценарий

«Зеленая книга» (Green Book)

«Фаворитка» (The Favourite)

«Рома» (Roma)

«Власть» (Vice)

«Дневник пастыря» (First Reformed)

Лучший фильм на иностранном языке

«Рома» (Roma), Альфонсо Куарон, Мексика

«Холодная война» (Zimna wojna), Павел Павликовский, Польша

«Магазинные воришки» (Manbiki kazoku), Хирокадзу Корээда, Япония

«Капернаум» (Capharnam), Надин Лабаки, Ливан

«Работа без авторства», Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Германия

Лучшая работа оператора

«Рома» (Roma)

«Звезда родилась» (A Star is Born)

«Работа без авторства» (Werk ohne Autor)

«Фаворитка» (The Favourite)

«Холодная война» (Zimna wojna)

Лучший монтаж

«Зеленая книга» (Green Book)

«Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)

«Черный клановец» (BlacKkKlansman)

«Фаворитка» (The Favourite)

«Власть» (Vice)

Лучший монтаж звука

«Человек на Луне» (First Man)

«Тихое место» (A Quiet Place)

«Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)

«Черная Пантера» (Black Panther)

«Рома» (Roma)

Лучшее сведение звука

«Рома» (Roma)

«Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)

«Человек на Луне» (First Man)

«Звезда родилась» (A Star is Born)

«Черная пантера» (Black Panther)

Лучший дизайн костюмов

«Баллада Бастера Скрагсса» (The Ballad of Buster Scruggs)

«Черная Пантера» (Black Panther)

«Фаворитка» (The Favourite)

«Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)

«Две королевы» (Mary Queen of Scots)

Лучшая песня

Shallow, «Звезда родилась» (A Star is Born)

All the Stars, «Черная Пантера» (Black Panther)

I'll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs)

Лучшая работа художника-постановщика

«Фаворитка» (The Favourite)

«Человек на Луне» (First Man)

«Рома» (Roma)

«Черная Пантера» (Black Panther)

«Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)

Лучшие визуальные эффекты

«Человек на Луне» (First Man)

«Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War)

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (Solo: A Star Wars Story)

«Первому игроку приготовиться» (Ready Player One)

«Кристофер Робин» (Christopher Robin)

Лучший грим и прически

«Власть» (Vice)

«Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)

«На границе миров» (Gräns)

Лучший анимационный фильм

«Суперсемейка 2» (Incredibles 2)

«Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

«Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet)

«Остров собак» (Isle of Dogs)

«Мирай из будущего» (Mirai no Mirai)

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Бао»

«Выходные»

«Один маленький шаг»

«Поздний полдень»

«Поведение животных»

Лучший документальный фильм

RBG

«Будешь моим соседом?»

Minding the Gap

«Свободный подъем в одиночку»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Точка. Конец предложения»

«Конец игры»

«Ночь в саду»

Life Boat

Black Sheep

Лучший композитор