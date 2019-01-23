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Названы номинанты на премию «Оскар»

Названы номинанты на премию «Оскар»
Фото: kanobu.ru

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Оглашение номинантов стало кульминацией двухнедельного процесса определения кандидатов: голосование за претендентов началось 7 января и закрылось 14-го.

В течение недели до 22 января в киноакадемии подводили итоги в 24 номинациях. За награду за лучший фильм будут бороться: «Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

О том, кто победит в конкурсе, станет известно 24 февраля на церемонии вручения премии. Она будет юбилейной и пройдет без ведущих.

Полный список номинантов премии «Оскар-2019»:

Лучший фильм

  • «Рома» (Roma)
  • «Зеленая книга» (Green Book)
  • «Звезда родилась» (A Star is Born)
  • «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
  • «Черная пантера» (Black Panther)
  • «Черный клановец» (BlacKkKlansman)
  • "Власть" (Vice)
  • «Фаворитка» (The Favourite)

Лучший актер

  • Рами Малек, «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
  • Кристиан Бэйл, «Власть» (Vice)
  • Вигго Мортенсен, «Зеленая книга» (Green Book)
  • Брэдли Купер, «Звезда родилась» (A Star is Born)
  • Уиллем Дефо, «Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity's Gate)

Лучшая актриса

  • Гленн Клоуз, «Жена» (The Wife)
  • Леди Гага, «Звезда родилась» (A Star is Born)
  • Оливия Колман, «Фаворитка» (The Favourite)
  • Мелисса Маккарти, «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)
  • Ялица Апарисио, «Рома» (Roma)

Лучший режиссер

  • Альфонсо Куарон, «Рома» (Roma)
  • Спайк Ли, «Черный клановец» (BlacKkKlansman)
  • Адам Маккей, «Власть» (Vice)
  • Йоргос Лантимос, «Фаворитка» (The Favourite)
  • Павел Павликовский, «Холодная война» (Zimna wojna)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Махершала Али, «Зеленая книга» (Green Book)
  • Ричард Грант, «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)
  • Тимоти Шаламе, «Красивый мальчик» (Beautiful Boy)
  • Сэм Элиотт, «Звезда родилась» (A Star is Born)
  • Сэм Рокуэлл, «Власть» (Vice)

Лучшая женская роль второго плана

  • Эми Адамс, «Власть» (Vice)
  • Эмма Стоун, «Фаворитка» (The Favourite)
  • Рэйчел Вайс, «Фаворитка» (The Favourite)
  • Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk)
  • Марина Де Тавира, «Рома» (Roma)

Лучший адаптированный сценарий

  • «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs)
  • «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk)
  • «Звезда родилась» (A Star is Born)
  • «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?)
  • «Черный клановец» (BlacKkKlansman)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Зеленая книга» (Green Book)
  • «Фаворитка» (The Favourite)
  • «Рома» (Roma)
  • «Власть» (Vice)
  • «Дневник пастыря» (First Reformed)

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Рома» (Roma), Альфонсо Куарон, Мексика
  • «Холодная война» (Zimna wojna), Павел Павликовский, Польша
  • «Магазинные воришки» (Manbiki kazoku), Хирокадзу Корээда, Япония
  • «Капернаум» (Capharnam), Надин Лабаки, Ливан
  • «Работа без авторства», Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Германия

Лучшая работа оператора

  • «Рома» (Roma)
  • «Звезда родилась» (A Star is Born)
  • «Работа без авторства» (Werk ohne Autor)
  • «Фаворитка» (The Favourite)
  • «Холодная война» (Zimna wojna)

Лучший монтаж

  • «Зеленая книга» (Green Book)
  • «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
  • «Черный клановец» (BlacKkKlansman)
  • «Фаворитка» (The Favourite)
  • «Власть» (Vice)

Лучший монтаж звука

  • «Человек на Луне» (First Man)
  • «Тихое место» (A Quiet Place)
  • «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
  • «Черная Пантера» (Black Panther)
  • «Рома» (Roma)

Лучшее сведение звука

  • «Рома» (Roma)
  • «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
  • «Человек на Луне» (First Man)
  • «Звезда родилась» (A Star is Born)
  • «Черная пантера» (Black Panther)

Лучший дизайн костюмов

  • «Баллада Бастера Скрагсса» (The Ballad of Buster Scruggs)
  • «Черная Пантера» (Black Panther)
  • «Фаворитка» (The Favourite)
  • «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)
  • «Две королевы» (Mary Queen of Scots)

Лучшая песня

  • Shallow, «Звезда родилась» (A Star is Born)
  • All the Stars, «Черная Пантера» (Black Panther)
  • I'll Fight, RBG
  • The Place Where Lost Things Go, «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)
  • When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs)

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Фаворитка» (The Favourite)
  • «Человек на Луне» (First Man)
  • «Рома» (Roma)
  • «Черная Пантера» (Black Panther)
  • «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)

Лучшие визуальные эффекты

  • «Человек на Луне» (First Man)
  • «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War)
  • «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (Solo: A Star Wars Story)
  • «Первому игроку приготовиться» (Ready Player One)
  • «Кристофер Робин» (Christopher Robin)

Лучший грим и прически

  • «Власть» (Vice)
  • «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)
  • «На границе миров» (Gräns)

Лучший анимационный фильм

  • «Суперсемейка 2» (Incredibles 2)
  • «Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
  • «Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet)
  • «Остров собак» (Isle of Dogs)
  • «Мирай из будущего» (Mirai no Mirai)

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Бао»
  • «Выходные»
  • «Один маленький шаг»
  • «Поздний полдень»
  • «Поведение животных»

Лучший документальный фильм

  • RBG
  • «Будешь моим соседом?»
  • Minding the Gap
  • «Свободный подъем в одиночку»

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «Точка. Конец предложения»
  • «Конец игры»
  • «Ночь в саду»
  • Life Boat
  • Black Sheep

Лучший композитор

  • «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
  • «Мэри Поппинс возвращается»
  • «Остров собак»
  • «Черная Пантера»
  • «Черный клановец»

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#конкурсы #ТВ #кино

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