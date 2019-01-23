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сегодня, 09:31 3

Рано утром в Благовещенске разбились автомобили

Рано утром в Благовещенске разбились автомобили
Фото: instagram.com/blag_dtp

Рано утром 23 января в Благовещенске случилось серьезное ДТП на нерегулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Нагорной. Там жестко столкнулись два легковых автомобиля.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, столкновение произошло в 04:31. Участники аварии – авто Nissan Cube и Toyota Aqua. Водитель Aqua 1988 года рождения был осмотрен на месте врачами скорой помощи, однако от госпитализации отказался.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Пользователи социальных сетей пишут, что водитель Toyota Aqua не имеет водительских прав. Официального подтверждения этой информации нет.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Кто-то очень быстро ехал. (

  • Альбион

    Альбион
    1 час назад

    Зачем пишете "ЖЕСТКО" столкнулись?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Альбион

    Зачем пишете "ЖЕСТКО" столкнулись?



    Потому что термин "мягко соприкоснулись" здесь неуместен.

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