Дальневосточный гектар можно будет получить досрочно

Граждане, построившие на дальневосточном гектаре дом, смогут досрочно оформить землю в собственность. Соответствующее изменение в закон о дальневосточном гектаре вступит в силу с 28 марта 2019 года.

«Порядка 42 % участников программы "Дальневосточный гектар" получили участок для того, чтобы строить себе жилье. Изменение закона открывает возможность приблизить тот момент, когда люди смогут в полной мере распоряжаться своим домом на гектаре. Для многих, кто на строительство жилья брал кредит, это возможность перевести его в ипотеку и сократить расходы», – рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Согласно принятой поправке в закон, участники программы «Дальневосточный гектар» получат право оформлять предоставленный им участок до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования при условии, что на гектаре будет возведен объект индивидуального жилищного строительства. При этом постройка должна соответствовать требованиям к минимальным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, а гражданин должен иметь зарегистрированные права собственности на нее.

Законопроект был подготовлен рабочей группой Минвостокразвития России, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и других ответственных за реализацию программы ведомств. В апреле 2018 года он был внесен на рассмотрение в Государственную думу, а уже 27 декабря 2018 года подписан президентом России.

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. На сегодняшний день бесплатный земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. С 1 июля 2019 года стартует первый этап реализации программы «Дальневосточный гектар» на территории Республики Бурятия и Забайкальского края. Программа предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. Для освоения дальневосточного гектара предусмотрены меры господдержки. Их перечень размещен на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.