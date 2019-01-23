Генпрокуратура cможет проверять, имеют ли загрансчета российские чиновники: обзор прессы

За сколько лет экс-глава из Подмосковья скопил имущества на 10 миллиардов рублей; что делать, если у мужа появилась новая любовь; как раньше обрабатывали хрусталь, не имея сегодняшних технологий. Ответы в газетах, которые читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Российская газета» сегодня рассказывает о том, что Госдумой во втором чтении принят законопроект, позволяющий – а теперь внимание! – Генеральной прокуратуре проверять, имеют ли заграничные счета российские чиновники. То есть иметь эти счета и вклады чиновникам запретили, а вот проверять их наличие по сию пору нельзя. Чем эти самые чиновники и пользуются. В первополосном материале на эту тему еще сказано, что запрет касается также супругов названных лиц и несовершеннолетних детей. Вероятно, поэтому у чиновников в особом почете тёщи.

Также в номере

Но бог с ними, с зарубежными счетами. В этой же газете, в другом материале, рассказывают еще и об экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александре Шестуне, ныне находящимся под следствием. За 15 лет своей руководящей работы он умудрился скопить имущества – ювелирных изделий, оружия, транспортных средств, домов, земельных участков, простой наличности в виде в том числе и иностранной валюты – примерно на 10 миллиардов рублей. В то время как официальный доход всей его семьи (повторюсь, за 15 лет) составил 16 миллионов рублей. А вот имел бы зарубежные счета, которые на этот момент Генпрокуратура пока еще не имеет права проверять, спал бы дома, а не на нарах, правда же?

Не пропусти

«Моя Мадонна». Настоящая семейная энциклопедия. Здесь рассказывается, что делать, если у мужа появилась новая любовь. И из семьи уходить не хочет, и мучается, и честно признается, что любит другую, а спать остается дома. Вот вы бы как (это я обращаюсь к слушателям-женщинам) поступили? Правильно, нужно спокойно, внимательно разобраться, понять и простить.

А то вот еще одна статья на похожую тему: почему мужская измена может укрепить семью, а женская разрушить? Тот еще вопросик, ответ на который под заголовком «Движение в сторону». Думаю, что и мужчины зачитаются этим материалом, возьмут на заметку. А что делать, если мужчина – брюзга, зануда (всезнайка), хвастун да еще и себе на уме, да еще и смотрит на других?!

В общем, на страницах «Мадонны» – ответы практически на все вопросы вашей нелегкой семейной жизни.

Очень интересно

Еженедельник «АиФ» порадовал интервью с амурским литератором Евгением Гончаровым, на счету которого публикации в журналах «Дальний Восток» и «Юность», альманахах «Амур» и «Приамурье», издание книг в московских издательствах, участие в коллективных сборниках. В интервью писатель рассуждает о творчестве и жизни вообще, подчеркивает, что писать-то может каждый. Правда, не каждого читают. Есть здесь и рецепты как нам обустроить Россию. Ну, если не Россию, то хотя бы Амурскую область. Читая Гончарова, вспомнил Солженицына в период изгнания.

Также в номере

Не имея возможности назвать все интересные материалы еженедельника, упомяну хотя бы тот, который публикуется под рубрикой «Непознанное». Здесь о том, кто и как при строительстве египетских саркофагов перемещал блоки весом в 500 тонн на расстояние до 700 километров, как можно было обрабатывать хрусталь, не имея сегодняшних технологий (впрочем, не исключено, что доисторические мастера над современными технологиями как раз бы посмеялись). Ну и т.п. Интересно.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой». Перечисление только одних анонсов займет время, равное всему обзору, поэтому волей-неволей приходится сокращаться. И остановлюсь на том, что, вот ведь незадача, – попробуй выбери. То ли назвать публикацию, в которой говорится, что Чацкий и Онегин (надеюсь, вы помните, кто это такие) делают из людей неудачников, то ли о том, как чукчи спасли американского шпиона, замерзающего во льдах Берингова пролива.

Назову ту, где говорится о том, что Ленин всерьез опасался только своей тёщи. По фигу ему были царская охранка и всякие Капланы и Троцкие. Тёща – вот кошмар его жизни!