С 1 февраля у амурских льготников увеличится стоимость набора социальных услуг

В настоящее время в Амурской области живут более 76 500 федеральных льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг. С 1 февраля 2019 года стоимость соцпакета у них подрастет на 4,3 % и составит 1 121 рубль 42 копейки.

Федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды. Таких пенсионеров в Амурской области 76 521 человек. Из них 64 % выбрали в 2019 году получать денежную компенсацию взамен предоставляемых услуг.

Пенсионный фонд финансирует три льготы: право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту этого лечения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путевок занимается фонд социального страхования.

После индексации стоимость набора социальных услуг составит 1 121 рубль 42 копейки в месяц. Из них 863 рубля 75 копеек направляются на лекарства, 133 рубля 62 копейки – на санаторно-курортное лечение, 124 рубля 8 копеек – на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников – например, инвалиды, – получают вместе с пенсией. Соответственно, если пенсионер выбрал бесплатные лекарства, эта сумма удерживается, если деньги – выплачивается вместе с пенсией.

Размеры ежемесячных денежных выплат для разных категорий федеральных льготников, установленные с 1 февраля 2019 года, опубликованы на сайте Пенсионного фонда.

Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд или многофункциональный центр по месту жительства с соответствующим заявлением до 1 октября. Подать заявление можно и в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Решение вступит в силу с 1 января следующего, 2020 года. Тем, кто решения не меняет, заявления писать не нужно. Также заявление об отказе от получения НСУ нужно подавать, если право на получение набора социальных услуг появилось впервые.