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23января
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сегодня, 12:10 53

Источник: владельца чигиринского приюта Золотарева задержали на Благовещенской таможне

Источник: владельца чигиринского приюта Золотарева задержали на Благовещенской таможне
Фото: www.2x2.su

Владелец чигиринского приюта, который называют «собачьим Освенцимом», 23 января был задержан на Благовещенской таможне. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили источники, заслуживающие доверия. Официальной информации об этом пока нет.

Когда стало известно о массовой гибели собак в приюте, Вячеслав Золотарев находился в Таиланде. Во вторник, 22 января, он должен был самолетом вернуться в Благовещенск, но в аэропорту так и не появился. По имеющейся информации, на него была распространена ориентировка. Ее амурчане пересылали друг другу в мессенджерах.

В ней говорилось о том, что объявлен в розыск Вячеслав Юрьевич Золотарев. По информации из документа, он может передвигаться на черном Subaru Forester или Kia Bongo. При этом отмечается, что «всех лиц, находящихся в автомобилях, доставлять в отдел полиции № 3 Благовещенска». Из публикации следует, что Золотарев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».

В итоге 23 января Золотарева задержали на пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Амур.инфо обратилось за официальным комментарием в амурское управление МВД.

Просмотров всего: 4980

#закон #происшествия #собачий Освенцим

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Вячеслава Золотарева поместили в изолятор временного содержания
Комментарии
Показать все (53) Обсудить на форуме
  • Рыыыж

    Рыыыж
    2 часа назад

    Попался ска

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Отличное фото с щенятами...

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    ЦунайОтличное фото с щенятами...


    должно быть фото с трупами.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Травить упыря во всех местах

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы.

    Надеюсь пойманый товарищ в свою очередь с юристами поставит на место 300, в тех моментах где они незаконно проникли на частную территорию и много чего могли там наделать. Закон должен работать в обе стороны. А так же пока он не осужден, все чтотпро него говорят порочит его имя и достоинство.

    Задумайтесь. Точно ли вы люди, или вы уже на четвереньках и лаяте.

  • Стриж72

    Стриж72
    2 часа назад

    Это только начало

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Стриж72

    Это только начало



    конечно начало...я так думаю, что его после того как опросят, отпустят домой..и вот тогда начнется то, что должно начаться..ну а если не отпустят, то ему хуже не будет точно..

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    alex 3

    Травить упыря во всех местах



    А разве это законно?



  • Стриж72

    Стриж72
    2 часа назад

    Shift

    Стриж72

    Это только начало



    конечно начало...я так думаю, что его после того как опросят, отпустят домой..и вот тогда начнется то, что должно начаться..ну а если не отпустят, то ему хуже не будет точно..



    Ему расписку о невыезде дадут подписать, и права зачитают, ну а там по адвокатам побежит и к своим крышевателям, сейчас неделя прослушки его и всех заложит сам. От него сейчас все как от прокаженного будут бежать

  • Полиграф

    Полиграф
    2 часа назад

    Была команда ФАС!!!

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Стриж72

    Shift

    Стриж72

    Это только начало



    конечно начало...я так думаю, что его после того как опросят, отпустят домой..и вот тогда начнется то, что должно начаться..ну а если не отпустят, то ему хуже не будет точно..



    Ему расписку о невыезде дадут подписать, и права зачитают, ну а там по адвокатам побежит и к своим крышевателям, сейчас неделя прослушки его и всех заложит сам. От него сейчас все как от прокаженного будут бежать



    ..какой кошмар...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    Shift

    Стриж72

    Shift

    Стриж72

    Это только начало



    конечно начало...я так думаю, что его после того как опросят, отпустят домой..и вот тогда начнется то, что должно начаться..ну а если не отпустят, то ему хуже не будет точно..



    Ему расписку о невыезде дадут подписать, и права зачитают, ну а там по адвокатам побежит и к своим крышевателям, сейчас неделя прослушки его и всех заложит сам. От него сейчас все как от прокаженного будут бежать



    ..какой кошмар...



    это тебе на на дрындалете гонять

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ



    с чего взял, что он "пойманный", мож его так полиция от самосуда спасает

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ в свою очередь с юристами поставит на место 300, в тех моментах где они незаконно проникли на частную территорию и много чего могли там наделать. Закон должен работать в обе стороны. А так же пока он не осужден, все чтотпро него говорят порочит его имя и достоинство. Задумайтесь. Точно ли вы люди, или вы уже на четвереньках и лаяте.



    Судя по написанному вы близкий человек к Золотареву. Правда травля страшна? Также наверное страшна, как умирать от голода?

  • Боярин

    Боярин
    2 часа назад

    Tina22
    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ в свою очередь с юристами поставит на место 300, в тех моментах где они незаконно проникли на частную территорию и много чего могли там наделать. Закон должен работать в обе стороны. А так же пока он не осужден, все чтотпро него говорят порочит его имя и достоинство. Задумайтесь. Точно ли вы люди, или вы уже на четвереньках и лаяте.



    Судя по написанному вы близкий человек к Золотареву. Правда травля страшна? Также наверное страшна, как умирать от голода?


    Вы умирали от голода? А когда воскресли?

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Shift

    Стриж72

    Shift

    Стриж72

    Это только начало



    конечно начало...я так думаю, что его после того как опросят, отпустят домой..и вот тогда начнется то, что должно начаться..ну а если не отпустят, то ему хуже не будет точно..



    Ему расписку о невыезде дадут подписать, и права зачитают, ну а там по адвокатам побежит и к своим крышевателям, сейчас неделя прослушки его и всех заложит сам. От него сейчас все как от прокаженного будут бежать



    ..какой кошмар...



    это тебе на на дрындалете гонять



    на мотоцикле гонять вообще не страшно..

    а тута прям ужасы, а не жизнь ему предсказали..прям напуганый наверное сидит и плачет...

    неужели вы наивные такие?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Стриж72

    Ему расписку о невыезде дадут подписать, и права зачитают, ну а там по адвокатам побежит и к своим крышевателям, сейчас неделя прослушки его и всех заложит сам. От него сейчас все как от прокаженного будут бежать





  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Боярин

    Tina22

    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ в свою очередь с юристами поставит на место 300, в тех моментах где они незаконно проникли на частную территорию и много чего могли там наделать. Закон должен работать в обе стороны. А так же пока он не осужден, все чтотпро него говорят порочит его имя и достоинство. Задумайтесь. Точно ли вы люди, или вы уже на четвереньках и лаяте.



    Судя по написанному вы близкий человек к Золотареву. Правда травля страшна? Также наверное страшна, как умирать от голода?



    Вы умирали от голода? А когда воскресли?


    Слово также имеет неопределенное значение и вопрос тем более очень неопределенен. А вам за чем такая информация? Для личных целей?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    Shift

    ФЕЯ-ЭНИ

    Shift

    Стриж72

    Shift

    Стриж72

    Это только начало



    конечно начало...я так думаю, что его после того как опросят, отпустят домой..и вот тогда начнется то, что должно начаться..ну а если не отпустят, то ему хуже не будет точно..



    Ему расписку о невыезде дадут подписать, и права зачитают, ну а там по адвокатам побежит и к своим крышевателям, сейчас неделя прослушки его и всех заложит сам. От него сейчас все как от прокаженного будут бежать



    ..какой кошмар...



    это тебе на на дрындалете гонять



    на мотоцикле гонять вообще не страшно..

    а тута прям ужасы, а не жизнь ему предсказали..прям напуганый наверное сидит и плачет...

    неужели вы наивные такие?



    мы нет, не наивные, а вы? судя по вашим советам))))))

  • Боярин

    Боярин
    2 часа назад

    Tina22
    Боярин

    Tina22

    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ в свою очередь с юристами поставит на место 300, в тех моментах где они незаконно проникли на частную территорию и много чего могли там наделать. Закон должен работать в обе стороны. А так же пока он не осужден, все чтотпро него говорят порочит его имя и достоинство. Задумайтесь. Точно ли вы люди, или вы уже на четвереньках и лаяте.



    Судя по написанному вы близкий человек к Золотареву. Правда травля страшна? Также наверное страшна, как умирать от голода?



    Вы умирали от голода? А когда воскресли?


    Слово также имеет неопределенное значение и вопрос тем более очень неопределенен. А вам за чем такая информация? Для личных целей?


    Исключительно для личных целей, просто интересно как Вы определили: что смерть от голода вызывает страх?

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Shift

    ФЕЯ-ЭНИ

    Shift

    Стриж72

    Shift

    Стриж72

    Это только начало



    конечно начало...я так думаю, что его после того как опросят, отпустят домой..и вот тогда начнется то, что должно начаться..ну а если не отпустят, то ему хуже не будет точно..



    Ему расписку о невыезде дадут подписать, и права зачитают, ну а там по адвокатам побежит и к своим крышевателям, сейчас неделя прослушки его и всех заложит сам. От него сейчас все как от прокаженного будут бежать



    ..какой кошмар...



    это тебе на на дрындалете гонять



    на мотоцикле гонять вообще не страшно..

    а тута прям ужасы, а не жизнь ему предсказали..прям напуганый наверное сидит и плачет...

    неужели вы наивные такие?



    мы нет, не наивные, а вы? судя по вашим советам))))))



    советам???..я вам, что-то советовал разве?..а, ну да, было..мозг просил включить..

    и да, я не наивный давно уже, и знаю, что все импульсивные люди, у которых эмоции на первом плане, а не разум, ни когда не добиваются того, что наметили..вот и вы, врятли добъетесь тех страшных наказаний, которые тут порасписали..штрафом отделается, я думаю..максимум услоно, но это врятли..

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Боярин

    Tina22

    Боярин

    Tina22

    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ в свою очередь с юристами поставит на место 300, в тех моментах где они незаконно проникли на частную территорию и много чего могли там наделать. Закон должен работать в обе стороны. А так же пока он не осужден, все чтотпро него говорят порочит его имя и достоинство. Задумайтесь. Точно ли вы люди, или вы уже на четвереньках и лаяте.



    Судя по написанному вы близкий человек к Золотареву. Правда травля страшна? Также наверное страшна, как умирать от голода?



    Вы умирали от голода? А когда воскресли?


    Слово также имеет неопределенное значение и вопрос тем более очень неопределенен. А вам за чем такая информация? Для личных целей?



    Исключительно для личных целей, просто интересно как Вы определили: что смерть от голода вызывает страх?


    Слово также имеет неопределенное значение и вопрос тем более очень неопределенен. Повторю. вроде вы не американец, а то бы вспомнила изречение Задорнова по вашему вопросу.

  • Сарочка

    Сарочка
    1 час назад

    Самое страшное наказание для алчного человека- это пусть вернёт государственные деньги выделенные на содержание животных за 4 года это 20 миллионов рублей

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Сарочка

    Самое страшное наказание для алчного человека- это пусть вернёт государственные деньги выделенные на содержание животных за 4 года это 20 миллионов рублей



    Для этого надо доказать, что контракт не выполнен.



    Сможете?



  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Sah
    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ



    с чего взял, что он "пойманный", мож его так полиция от самосуда спасает


    От какого? От кучки дебилоидов? Так вперед, мож пару 300 после на нары упекут. Хотя у них кишка тонка.

    Одно дело в интернете написывать, а действовать никто не будет

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Oldlord

    Сарочка

    Самое страшное наказание для алчного человека- это пусть вернёт государственные деньги выделенные на содержание животных за 4 года это 20 миллионов рублей



    Для этого надо доказать, что контракт не выполнен.

    Сможете?



    не..не сможет..

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Tina22
    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ в свою очередь с юристами поставит на место 300, в тех моментах где они незаконно проникли на частную территорию и много чего могли там наделать. Закон должен работать в обе стороны. А так же пока он не осужден, все чтотпро него говорят порочит его имя и достоинство. Задумайтесь. Точно ли вы люди, или вы уже на четвереньках и лаяте.



    Судя по написанному вы близкий человек к Золотареву. Правда травля страшна? Также наверное страшна, как умирать от голода?


    Ага, братишка его.

    Просто есть закон, и все должно делаться по закону.

    А не в интересах кучки фанатиков и обиженных желтых так называемых сми .

    И что вы знаете о голоде?

  • Боярин

    Боярин
    1 час назад

    Tina22
    Боярин

    Tina22

    Боярин

    Tina22

    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ в свою очередь с юристами поставит на место 300, в тех моментах где они незаконно проникли на частную территорию и много чего могли там наделать. Закон должен работать в обе стороны. А так же пока он не осужден, все чтотпро него говорят порочит его имя и достоинство. Задумайтесь. Точно ли вы люди, или вы уже на четвереньках и лаяте.



    Судя по написанному вы близкий человек к Золотареву. Правда травля страшна? Также наверное страшна, как умирать от голода?



    Вы умирали от голода? А когда воскресли?


    Слово также имеет неопределенное значение и вопрос тем более очень неопределенен. А вам за чем такая информация? Для личных целей?



    Исключительно для личных целей, просто интересно как Вы определили: что смерть от голода вызывает страх?


    Слово также имеет неопределенное значение и вопрос тем более очень неопределенен. Повторю. вроде вы не американец, а то бы вспомнила изречение Задорнова по вашему вопросу.


    Неопределенно-количественные слова



    К неопределенно-количественным числительным условно можно отнести и группу слов со значением неопределен­ного количества (большого или малого): много, немного, мало, немало, столько и несколько.

    Неопределенность в обозначении количества семантически отли­чает перечисленные слова от числительных, которые являются точны­ми количественными определителями существительных (ср.: пять ра­бочих — много, несколько рабочих).

    Похоже изречения Задорнова, применимо больше к Вам.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Ну всё поймали главного злодея! Бродячие собаки возликуют! Амуринфо скатилось до бульварного листка жёлтой прессы.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Доказывать - дело следственных органов. А вот что они должны доказать: за Золотарева, или против него - решать будем не мы. Нас не спросят. Плевать власть имущие хотели на общественное мнение. Тем более, оно разделилось (сужу даже по коментам под этой новостью).

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Боярин

    Tina22

    Боярин

    Tina22

    Боярин

    Tina22

    Родя

    Прям опасного рецедивиста задержали. Полицаи из-за шумихи даже работать готовы. Надеюсь пойманый товарищ в свою очередь с юристами поставит на место 300, в тех моментах где они незаконно проникли на частную территорию и много чего могли там наделать. Закон должен работать в обе стороны. А так же пока он не осужден, все чтотпро него говорят порочит его имя и достоинство. Задумайтесь. Точно ли вы люди, или вы уже на четвереньках и лаяте.



    Судя по написанному вы близкий человек к Золотареву. Правда травля страшна? Также наверное страшна, как умирать от голода?



    Вы умирали от голода? А когда воскресли?


    Слово также имеет неопределенное значение и вопрос тем более очень неопределенен. А вам за чем такая информация? Для личных целей?



    Исключительно для личных целей, просто интересно как Вы определили: что смерть от голода вызывает страх?


    Слово также имеет неопределенное значение и вопрос тем более очень неопределенен. Повторю. вроде вы не американец, а то бы вспомнила изречение Задорнова по вашему вопросу.



    Неопределенно-количественные слова К неопределенно-количественным числительным условно можно отнести и группу слов со значением неопределен­ного количества (большого или малого): много, немного, мало, немало, столько и несколько. Неопределенность в обозначении количества семантически отли­чает перечисленные слова от числительных, которые являются точны­ми количественными определителями существительных (ср.: пять ра­бочих — много, несколько рабочих). Похоже изречения Задорнова, применимо больше к Вам.


    Вы молодец, такую работу проделали.Не буду ничего доказывать.Простите, но я вам в учителя не нанималась.Достаточно того, что я уже написала. Если не соображаете, флаг вам в руки.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Мира

    Доказывать - дело следственных органов. А вот что они должны доказать: за Золотарева, или против него - решать будем не мы. Нас не спросят. Плевать власть имущие хотели на общественное мнение. Тем более, оно разделилось (сужу даже по коментам под этой новостью).



    Не соглашусь!



    Общественное мнение порицает преступления и жестокость.



    Разделились мнения о презумпции невиновности.



    Одни уже осудили и вынесли приговор.



    Причём не соответствующий нормам закона и морали, существуемым в стране.



    Другие ждут результатов объективного расследования заявленных преступлений.



  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Oldlord
    alex 3

    Травить упыря во всех местах



    А разве это законно?





    у нас и законно могут травить, если поступит указание сверху

  • Popsavodo4ka

    Popsavodo4ka
    1 час назад

    Уважаемые зоозащитники, очень Вас прошу, не обращайте внимания на диванных троллей, у которых уйма свободного времени и чья значимость равна нулю. Не отвечайте им, не общайтесь с ними, зачем вы вступаете с ними в диалог вообще? Есть значимые оппоненты, которые слушают, размышляют, приводят доводы и аргументы, а есть пустобрежки, которым за радость побрехать от нечегоделать. Вы сдвинули огромный валун. Подняли общественность, добились того, что на душегоба завели ориентировку (где раньше был хоть один случай, что бы на человека давали ориентировку за жестокое обращение с животными)? Вы сдвинули с мертвой точки такую махину... Посадят Золотарева или не посадят, назначат наказание или штраф или не назначат, но к кормушке его теперь вряд ли уже подпустят. Результат все равно будет. Я вас прошу, не тратьте свои силы на шифтов, лордов, бояр и прочих. Поберегите силы на животных, которые в вас так нуждаются. А мы, будем вам помогать, если не физически, то хотя бы материально. И помните, таких как шифты, лорды, бояры и пр.-меньшинство.

  • Стриж72

    Стриж72
    1 час назад



    Ждуны все ждут и ждут светлого будущего, а смертникам из Дружка некогда было ждать

  • Стриж72

    Стриж72
    1 час назад

    Лапа моя, лапа,

    Носа моя, носа,

    Я научусь плакать

    Тихо и безголосо.

    Я научусь думать

    Много и без истерик,

    Гордость запру в трюмы

    И научусь ВЕРИТЬ!

    Чуда моя, чуда,

    Рада моя, рада,

    Хочешь, с тобой буду

    Весь выходной рядом?

    Хочешь, прижмись с лаской

    Мокрым своим носом.

    Хочешь про снег сказку?

    Только ЖИВИ, пёса!

    Роберт Рождественский

  • дикаядикость

    дикаядикость
    1 час назад

    Стриж72

    Ждуны все ждут и ждут светлого будущего, а смертникам из Дружка некогда было ждать



    Ужас, захочешь развидеть и не сможешь, а ведь заплатит штраф и всё, виновен или нет, докажут правоохранительные органы, а вот то, кто это сделал моральные уроды. Хорошо всё же, что есть у нас зоозащитники

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Какие они зоозащитники? Каких животных кроме собак защищают?

  • дикаядикость

    дикаядикость
    1 час назад

    кто ты такой, чтоб задавать такие вопросы, иди своей дорогой шалупень тяфкающая

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Popsavodo4ka

    Уважаемые зоозащитники, очень Вас прошу, не обращайте внимания на диванных троллей, у которых уйма свободного времени и чья значимость равна нулю. Не отвечайте им, не общайтесь с ними, зачем вы вступаете с ними в диалог вообще? Есть значимые оппоненты, которые слушают, размышляют, приводят доводы и аргументы, а есть пустобрежки, которым за радость побрехать от нечегоделать. Вы сдвинули огромный валун. Подняли общественность, добились того, что на душегоба завели ориентировку (где раньше был хоть один случай, что бы на человека давали ориентировку за жестокое обращение с животными)? Вы сдвинули с мертвой точки такую махину... Посадят Золотарева или не посадят, назначат наказание или штраф или не назначат, но к кормушке его теперь вряд ли уже подпустят. Результат все равно будет. Я вас прошу, не тратьте свои силы на шифтов, лордов, бояр и прочих. Поберегите силы на животных, которые в вас так нуждаются. А мы, будем вам помогать, если не физически, то хотя бы материально. И помните, таких как шифты, лорды, бояры и пр.-меньшинство.



    умница какая...

    только считаешь плохо

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Shift

    Popsavodo4ka

    Уважаемые зоозащитники, очень Вас прошу, не обращайте внимания на диванных троллей, у которых уйма свободного времени и чья значимость равна нулю. Не отвечайте им, не общайтесь с ними, зачем вы вступаете с ними в диалог вообще? Есть значимые оппоненты, которые слушают, размышляют, приводят доводы и аргументы, а есть пустобрежки, которым за радость побрехать от нечегоделать. Вы сдвинули огромный валун. Подняли общественность, добились того, что на душегоба завели ориентировку (где раньше был хоть один случай, что бы на человека давали ориентировку за жестокое обращение с животными)? Вы сдвинули с мертвой точки такую махину... Посадят Золотарева или не посадят, назначат наказание или штраф или не назначат, но к кормушке его теперь вряд ли уже подпустят. Результат все равно будет. Я вас прошу, не тратьте свои силы на шифтов, лордов, бояр и прочих. Поберегите силы на животных, которые в вас так нуждаются. А мы, будем вам помогать, если не физически, то хотя бы материально. И помните, таких как шифты, лорды, бояры и пр.-меньшинство.



    умница какая...

    только считаешь плохо



    А у вас что , соревнование с ЗОО?

  • Сарочка

    Сарочка
    1 час назад

    Хочу ответить Роде задержали не рецидивиста а маньяка

  • Lady G

    Lady G
    1 час назад

    Popsavodo4ka 19 минут назад

    Уважаемые зоозащитники, очень Вас прошу, не обращайте внимания на диванных троллей, у которых уйма свободного времени и чья значимость равна нулю. Не отвечайте им, не общайтесь с ними, зачем вы вступаете с ними в диалог вообще? Есть значимые оппоненты, которые слушают, размышляют, приводят доводы и аргументы, а есть пустобрежки, которым за радость побрехать от нечегоделать. Вы сдвинули огромный валун. Подняли общественность, добились того, что на душегоба завели ориентировку (где раньше был хоть один случай, что бы на человека давали ориентировку за жестокое обращение с животными)? Вы сдвинули с мертвой точки такую махину... Посадят Золотарева или не посадят, назначат наказание или штраф или не назначат, но к кормушке его теперь вряд ли уже подпустят. Результат все равно будет. Я вас прошу, не тратьте свои силы на шифтов, лордов, бояр и прочих. Поберегите силы на животных, которые в вас так нуждаются. А мы, будем вам помогать, если не физически, то хотя бы материально. И помните, таких как шифты, лорды, бояры и пр.-меньшинство.

    +++++++++++++++++++++++++++++

  • G-man

    G-man
    1 час назад

    Не кормите золотарева в изоляторе. Пускай поголодает, как умершие собачки.

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    Сарочка

    Хочу ответить Роде задержали не рецидивиста а маньяка



    Если и задержали (официального заявления ещё нет), то только подозреваемого.



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    56 минут назад

    Oldlord

    Сарочка

    Хочу ответить Роде задержали не рецидивиста а маньяка



    Если и задержали (официального заявления ещё нет), то только подозреваемого.



    собака лает караван идет

  • Nataliii

    Nataliii
    49 минут назад

    G-man, СОЛИДАРНА!!!

  • Nataliii

    Nataliii
    49 минут назад

    G-man, СОЛИДАРНА!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Oldlord

    Сарочка

    Хочу ответить Роде задержали не рецидивиста а маньяка



    Если и задержали (официального заявления ещё нет), то только подозреваемого.



    собака лает караван идет



    Можно я тебя цитировать буду? )))



  • Мазепа

    Мазепа
    37 минут назад

    Ура, товарищи ура, свободу Юрию Деточкину!!! для всех кто любит Гав -гав -обвинения предъявляет прокурор, а не Вы и только в зале суда. На счет Маньяка - снова у Вас пролет, он был в официальном отпуске у него и билеты на руках есть, тут вода, как с гуся, к бабке не ходи.Сторож мол не досмотрел -пьяный уснул собак не покормил, это да разве за всеми уследишь. Откройте Вики термины маньяк - не подходят он был далеко от Благовещенска.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    37 минут назад

    К лету своры псов будут в каждом дворе, у каждой помойки... Теперь мусор только я буду выносить, с ружьем. Потом будут покусанные псами, потом иски в суд на администрацию... Ну а кто возьмется за отлов собак? Фея со Стрижом, чтоль?

  • Noir

    Noir
    30 минут назад

    Oldlord

    Причём не соответствующий нормам закона и морали, существуемым в стране.

    Другие ждут результатов объективного расследования заявленных преступлений.



    Нормы закона и морали это относительные понятия. Один человек может своим законом убить тысячи, а другой своими руками одного. Кто из них опаснее? Скажете убивший тысячи? А нет в нашей стране осудят убившего одного, причем осудит убивший тысячи.

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    Noir

    Oldlord

    Причём не соответствующий нормам закона и морали, существуемым в стране.

    Другие ждут результатов объективного расследования заявленных преступлений.



    Нормы закона и морали это относительные понятия. Один человек может своим законом убить тысячи, а другой своими руками одного. Кто из них опаснее? Скажете убивший тысячи? А нет в нашей стране осудят убившего одного, причем осудит убивший тысячи.



    Это вы к чему?



    Вы не признаёте бескорыстность и честность нашего правосудия?



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