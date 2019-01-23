Источник: владельца чигиринского приюта Золотарева задержали на Благовещенской таможне

Когда стало известно о массовой гибели собак в приюте, Вячеслав Золотарев находился в Таиланде. Во вторник, 22 января, он должен был самолетом вернуться в Благовещенск, но в аэропорту так и не появился. По имеющейся информации, на него была распространена ориентировка. Ее амурчане пересылали друг другу в мессенджерах.

В ней говорилось о том, что объявлен в розыск Вячеслав Юрьевич Золотарев. По информации из документа, он может передвигаться на черном Subaru Forester или Kia Bongo. При этом отмечается, что «всех лиц, находящихся в автомобилях, доставлять в отдел полиции № 3 Благовещенска». Из публикации следует, что Золотарев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».

В итоге 23 января Золотарева задержали на пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Амур.инфо обратилось за официальным комментарием в амурское управление МВД.