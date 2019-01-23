Источник: владельца чигиринского приюта Золотарева задержали на Благовещенской таможне
Владелец чигиринского приюта, который называют «собачьим Освенцимом», 23 января был задержан на Благовещенской таможне. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили источники, заслуживающие доверия. Официальной информации об этом пока нет.
Когда стало известно о массовой гибели собак в приюте, Вячеслав Золотарев находился в Таиланде. Во вторник, 22 января, он должен был самолетом вернуться в Благовещенск, но в аэропорту так и не появился. По имеющейся информации, на него была распространена ориентировка. Ее амурчане пересылали друг другу в мессенджерах.
В ней говорилось о том, что объявлен в розыск Вячеслав Юрьевич Золотарев. По информации из документа, он может передвигаться на черном Subaru Forester или Kia Bongo. При этом отмечается, что «всех лиц, находящихся в автомобилях, доставлять в отдел полиции № 3 Благовещенска». Из публикации следует, что Золотарев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».
В итоге 23 января Золотарева задержали на пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Амур.инфо обратилось за официальным комментарием в амурское управление МВД.
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