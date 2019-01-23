Гороскоп на 23 января: у Рыб сбудется желание, Ракам стоит расслабиться

Восход Солнца: 08:16

Заход Солнца: 17:06

Солнце в Водолее.

Овен. Сегодня Овнам, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план.

Телец. Сегодня после обеда у Тельцов откроется второе дыхание, и они докажут всем, что невозможное возможно. Если Вас вызовут к начальству, не переживайте, все только к лучшему.

Близнецы. Этот день несет с собой трудности и хлопоты. В делах можно рассчитывать на помощь и советы друзей или родственников. Сон может быть вещим и исполнится ровно через неделю.

Рак. Вам стоит немного расслабиться и насладиться личной жизнью. Сделайте это хотя бы вечером, когда все хлопоты будут позади. На работе старайтесь чаще общаться с коллегами и не обращайте внимание на завистников.

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Лев. Сегодня звезды гороскопа категорически не рекомендуют Львам действовать в одиночку! Это именно тот день, когда самостоятельно решить что-либо не получится, а если Лев даже это попробует, то результат окажется плачевным.

Дева. Удачный день для реализации потенциала. Многим Девам удастся добиться применения собственных практических навыков и опыта для решения конкретных жизненных и профессиональных задач.

Весы. Здоровье Весов тревоги не вызывает. Если давно мечтали заняться спортом, то сейчас самое время - ведь уже скоро лето! Утром постарайтесь меньше отвлекаться, а во второй половине дня сконцентрируйтесь на работе.

Скорпион. Сегодня Скорпионы будут в центе внимания родных людей, для которых вы стали гордостью. Финансовая картина нестабильна, очень трудно проконтролировать движение денежных потоков.

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Стрелец. Скоро Вас ждет большое изменение в жизни. Это подвигнет Вас действовать и не останавливаться на достигнутом.

Козерог. Удача обязательно улыбнется вам – не в любви, так в лотерее. Сердце женщин особенно отзывчиво к подаркам: ювелирным украшениям, цветам.

Водолей. Звезды не советуют Вам бежать по натянутой струне, а лучше прислушиваться к собственному голосу. Тем более, что недавно вы уже оступились на той же теме.

Рыбы. День, когда можно загадывать желания. И они непременно исполнятся. Благоприятны контакты, накопление информации, торговые сделки, путешествия, проектирование новых дел.

Астролог: Вальдемар Небоходцев