Юной амурчанке нужна помощь – девочке предстоит восстановление лица

12-летней Лере из поселка Береговой Зейского района необходимо срочно ехать в Москву на операцию. Борясь с онкологическим заболеванием, девочка потеряла глаз и часть скулы. Ей предстоит восстановление лица.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Валерия заболела в 2015 году. Сначала на голове образовалась шишка, потом оказалось, что это рак. Опухоль удалили, сохранить глаз не удалось. В ноябре девочке сделали операцию в Москве, сформировали глазницу, заполнили ее собственной жировой тканью ребенка. Швы заживают, врачам нужно продолжать работать над восстановлением лица пациентки.

Однако денег на поездку у мамы девочки не хватает. Лечение в клинике бесплатное, нужно оплатить дорогу и проживание – в общей сложности 65 тысяч рублей. Отправляться в московскую клинику имени Рогачева маме и дочке предстоит в конце января, поэтому сбор срочный. Анна Рябцева, мама Валерии, умоляет благотворителей помочь любой посильной суммой.

Анна готова ответить на вопросы, связанные со здоровьем ребенка и необходимыми тратами. Амур.инфо публикует номер Анны Рябцевой: +7-963-803-94-62. Этот номер не привязан к банковской карте. «Карта принадлежит волонтеру. Все отчеты о поступлениях и распределения средств мы будем публиковать в Инстаграме как можно чаще», – говорит Лерина мама. Номер карты Сбербанка: 5469 0300 1262 4128, на имя Юлия Сергеевна В.

Благодаря помощи жертвователей жизнь Валерии спасена. Теперь нужно спасти ее внешность. Девочка взрослеет, у нее впереди большая жизнь, и в силах каждого сделать эту жизнь немного лучше.