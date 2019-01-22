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22 января 2019, 20:58 6

Юной амурчанке нужна помощь – девочке предстоит восстановление лица

Юной амурчанке нужна помощь – девочке предстоит восстановление лица
Фото: www.instagram.com

12-летней Лере из поселка Береговой Зейского района необходимо срочно ехать в Москву на операцию. Борясь с онкологическим заболеванием, девочка потеряла глаз и часть скулы. Ей предстоит восстановление лица.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Валерия заболела в 2015 году. Сначала на голове образовалась шишка, потом оказалось, что это рак. Опухоль удалили, сохранить глаз не удалось. В ноябре девочке сделали операцию в Москве, сформировали глазницу, заполнили ее собственной жировой тканью ребенка. Швы заживают, врачам нужно продолжать работать над восстановлением лица пациентки.

Однако денег на поездку у мамы девочки не хватает. Лечение в клинике бесплатное, нужно оплатить дорогу и проживание – в общей сложности 65 тысяч рублей. Отправляться в московскую клинику имени Рогачева маме и дочке предстоит в конце января, поэтому сбор срочный. Анна Рябцева, мама Валерии, умоляет благотворителей помочь любой посильной суммой.

Анна готова ответить на вопросы, связанные со здоровьем ребенка и необходимыми тратами. Амур.инфо публикует номер Анны Рябцевой: +7-963-803-94-62. Этот номер не привязан к банковской карте. «Карта принадлежит волонтеру. Все отчеты о поступлениях и распределения средств мы будем публиковать в Инстаграме как можно чаще», – говорит Лерина мама. Номер карты Сбербанка: 5469 0300 1262 4128, на имя Юлия Сергеевна В.

Благодаря помощи жертвователей жизнь Валерии спасена. Теперь нужно спасти ее внешность. Девочка взрослеет, у нее впереди большая жизнь, и в силах каждого сделать эту жизнь немного лучше.

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#дети #здоровье #помощь

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Что за фигня? Почему уже который раз карты на имя волонтеров, а не родителей?

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    1 час назад

    Я сама

    Что за фигня? Почему уже который раз карты на имя волонтеров, а не родителей?



    Потому что волонтерство стало бизнесом! Одни занимаются этим ради денег, для других общественная работа это трамплин в депутатство и тому подобное!

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Ну тогда пусть волонтеры сами себе и перечисляют(

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Я сама

    Что за фигня? Почему уже который раз карты на имя волонтеров, а не родителей?



    и фамилия Рябошапко опять фигурирует... много непонятного.

    АИ, может проясните, почему не публикуется номер карты мамы?

  • виталя1979

    виталя1979
    38 минут назад

    вот именно ...деньги нужны матери ,а не рябошапке...а то часть денег "за работу" себе отстегнет

  • Леонидова

    Леонидова
    7 минут назад

    Вы спросите, есть ли в Береговом отделение сбербанка? Завтра с мамой свяжусь и уточню. Девочке жить, а помочь некому

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