Амурское управление ветеринарии: узники «Дружка» погибли от истощения

Исследованию подверглись 42 трупа собак, вывезенных с территории приюта «Дружок». «Для исключения бешенства нужно исследовать головной мозг животного. В лабораторию было доставлено 42 трупа животных, головы были у всех. Все пробы на наличие особо опасных инфекций – отрицательные. Патологоанатомический диагноз – истощение. Примерно у одной третьей части трупов не хватало внутренних органов», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Сергей Владимирович также добавил, что деньги, которые волонтер заплатил за утилизацию останков, вернут. Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», за утилизацию трупов собак благовещенские зоозащитники заплатили 22 тысячи рублей. «Сегодня я обратился к представителям зоозащитных организаций, чтобы они приехали за деньгами», – сказал руководитель ведомства.

О дальнейшей судьбе останков говорить пока рано. «Вопрос будет решаться с правоохранительными органами. То, что нужно было нам, мы исследовали. Составили все документы, протоколы вскрытия. Возможно, будет назначена судмедэкспертиза трупов, я не могу комментировать этот вопрос», – объяснил Сергей Самохвалов.

Срок, за который животные погибли от истощения, специалисты управления ветеринарии не устанавливали, так как невозможно установить, в каком состоянии эти собаки попадали в «Дружок».