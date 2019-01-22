Родители детей с гепатитом С добиваются лечения современными способами

Павел Берлов рассказал, что опасный вирус у его ребенка обнаружили осенью 2018 года. На данный момент препараты от гепатита ребенок не получает и проходит курс лечения от основного заболевания.

«О диагнозе мы узнали осенью прошлого года. Пошли слухи от родителей, у которых там детки лежат. И мы решили самостоятельно проверить, есть ли такое заражение. Обратились в частную клинику, сдали анализы, выявили гепатит. Потом анализ сдали в больнице – то же самое», – рассказал Павел Берлов.

Юрист Игорь Волобуев отметил, что ситуацию взял под личный контроль губернатор Амурской области, инициативная группа пострадавших родителей работает грамотно. Выстроен диалог с органами исполнительной власти.

17 января в детской областной больнице прошла встреча с родителями заболевших детей. По словам Павла Берлова, речь шла о способах лечения детей в рамках заболевания гепатитом С. При этом родители попросили определить источник финансирования, за счет которого будет проходить восстановительное лечение их детей.

Ранее многие федеральные СМИ писали о том, что власти Амурской области предусмотрят в региональном бюджете средства на дорогостоящие лекарства для детей, у которых выявили гепатит С. Ориентировочно, требуется сумма в 100 миллионов рублей.

«Сумма, которую озвучили в Госдуме, я думаю, что эта сумма связана с просчетом применения препаратов прямого действия. На этом консилиуме 17 января, представители медицинского сообщества предложили лечение с помощью интерферона. Эта схема, которая используется во всем мире, но она уже устарела. На сегодняшний день признано, что эта схема является эффективной на 40–60 процентов», – объяснил Павел Берлов.

Родители хотели бы, чтобы их детей лечили более современными способами. По мнению юриста Игоря Волобуева, на законодательном уровне нужен нормативный акт, в рамках которого будут определены источники финансирования восстановительного лечения детей.