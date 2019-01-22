Белогорцы предложили неординарные решения развития Дальнего Востока

В Белогорске работники муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и органов местного самоуправления озвучили около 100 предложений по развитию Дальнего Востока. Часть предложений можно назвать неординарными, признали в администрации города.

Тем не менее все они будут направлены в адрес Министерства развития Дальнего Востока, по чьей инициативе проводятся мозговые штурмы в муниципалитетах, для принятия во внимание при формировании Национальной программы развития Дальневосточного федерального округа до 2025 года.

Как сообщает администрация Белогорска, «мозговой штурм» длился в течение часа. Собравшиеся обсуждали возможные меры улучшения качества жизни дальневосточников при развитии экономики, предпринимательства, сокращения оттока населения, увеличения рождаемости, улучшения возможностей для образования, культуры и спорта, повышения качества медицинского обслуживания.

«Вот все спрашивают: чего не хватает жителям Дальнего Востока? Качества жизни! Много говорится о том, что можно сделать, но пора бы перейти уже к реальным действиям. Почему бы, к примеру, не начать с того, чтобы обеспечить каждого родившегося дальневосточника собственным счетом с ежегодным начислением определенной суммы от якутских алмазов, к примеру, – озвучил свое мнение один из участников встречи. – Или обеспечить государству дальневосточникам бесплатное курортно-санаторное лечение в России или ближнем зарубежье раз в два года. У нас должны быть бесплатные перелеты на курорты Крыма или, по крайней мере, постоянные прямые рейсы из Хабаровска до Симферополя с субсидированием от государства».

Кроме того, участники мозгового штурма предложили пересмотреть систему налоговых отчислений специально для ДФО, переместить офисы крупных корпораций на Дальний Восток, создать на Дальнем Востоке филиалы крупных вузов, принять отдельную программу для Дальнего Востока по развитию малого бизнеса с обязательной компенсаций части затрат на создание производств. В социальной сфере были предложения построить в населенных пунктах с населением больше 20 000 человек современные родильные дома. В культурной сфере предложено субсидировать столичным артистам «дальневосточные турне» по городам и селам, а также обязать государственные музеи России организовывать передвижные выставки на Дальнем Востоке как минимум раз в год. В сфере образования предложено «отменить безумное переиздание учебников для общеобразовательных школ».

Одно из самых поддержанных предложений – поручить федеральным министерствам просчитать стоимость вопросов местного значения, закрепленных в федеральном законе «О местном самоуправлении», в понятных единицах и величинах и наполнить муниципалитеты реальным финансированием на их исполнение.

Принять участие в формировании предложений по развитию Дальнего Востока может каждый – сбор мнений идет на специализированном сайте дв2025.рф. Для этого необходимо зарегистрироваться, указать информацию о месте постоянного проживания, а также номер мобильного телефона, профессию и дату рождения. Предложения могут касаться как развития Дальнего Востока в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населённого пункта.