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22января
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сегодня, 18:34 4

Белогорцы предложили неординарные решения развития Дальнего Востока

Белогорцы предложили неординарные решения развития Дальнего Востока
Фото: www.belogorck.ru

В Белогорске работники муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и органов местного самоуправления озвучили около 100 предложений по развитию Дальнего Востока. Часть предложений можно назвать неординарными, признали в администрации города.

Тем не менее все они будут направлены в адрес Министерства развития Дальнего Востока, по чьей инициативе проводятся мозговые штурмы в муниципалитетах, для принятия во внимание при формировании Национальной программы развития Дальневосточного федерального округа до 2025 года.

Как сообщает администрация Белогорска, «мозговой штурм» длился в течение часа. Собравшиеся обсуждали возможные меры улучшения качества жизни дальневосточников при развитии экономики, предпринимательства, сокращения оттока населения, увеличения рождаемости, улучшения возможностей для образования, культуры и спорта, повышения качества медицинского обслуживания.

«Вот все спрашивают: чего не хватает жителям Дальнего Востока? Качества жизни! Много говорится о том, что можно сделать, но пора бы перейти уже к реальным действиям. Почему бы, к примеру, не начать с того, чтобы обеспечить каждого родившегося дальневосточника собственным счетом с ежегодным начислением определенной суммы от якутских алмазов, к примеру, – озвучил свое мнение один из участников встречи. – Или обеспечить государству дальневосточникам бесплатное курортно-санаторное лечение в России или ближнем зарубежье раз в два года. У нас должны быть бесплатные перелеты на курорты Крыма или, по крайней мере, постоянные прямые рейсы из Хабаровска до Симферополя с субсидированием от государства».

Кроме того, участники мозгового штурма предложили пересмотреть систему налоговых отчислений специально для ДФО, переместить офисы крупных корпораций на Дальний Восток, создать на Дальнем Востоке филиалы крупных вузов, принять отдельную программу для Дальнего Востока по развитию малого бизнеса с обязательной компенсаций части затрат на создание производств. В социальной сфере были предложения построить в населенных пунктах с населением больше 20 000 человек современные родильные дома. В культурной сфере предложено субсидировать столичным артистам «дальневосточные турне» по городам и селам, а также обязать государственные музеи России организовывать передвижные выставки на Дальнем Востоке как минимум раз в год. В сфере образования предложено «отменить безумное переиздание учебников для общеобразовательных школ».

Одно из самых поддержанных предложений – поручить федеральным министерствам просчитать стоимость вопросов местного значения, закрепленных в федеральном законе «О местном самоуправлении», в понятных единицах и величинах и наполнить муниципалитеты реальным финансированием на их исполнение.

Принять участие в формировании предложений по развитию Дальнего Востока может каждый – сбор мнений идет на специализированном сайте дв2025.рф. Для этого необходимо зарегистрироваться, указать информацию о месте постоянного проживания, а также номер мобильного телефона, профессию и дату рождения. Предложения могут касаться как развития Дальнего Востока в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населённого пункта.

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#администрация Белогорска #Белогорск #Дальний Восток

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Комментарии
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  • evgenii-456

    evgenii-456
    55 минут назад

    поздно метаться)))

  • nerro

    nerro
    40 минут назад

    У еврея дохнут куры не по дням, а по часам. Расстроился еврей и решил ехать к рабби

    в синагогу. Приезжает и говорит:

    - Помоги, рабби, куры дохнут.

    - А ты повесь над курятником кружочек из бумаги, они и перестанут дохнуть.

    Проходит неделя, вторая, всё равно дохнут. Опять приезжает еврей к рабби.

    - А ты повесь над курятником квадрат из бумаги, обязательно поможет.

    Проходит неделя, все куры померли. Еврей приходит к рабби и говорит:

    - Все куры сдохли, ничего не помогло.

    - Жаль, а у меня ещё столько идей было.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    22 минуты назад

    предлагаю переименовать Сковородино-задолбали они со своим "О"!))))

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    14 минут назад

    На всем Дальнем Востоке проживает около половины населения одного города Москвы (12, 5 миллионов в столице). Не нужно заниматься мелочами, сделайте главное и люди будут оставаться на ДВ, потянутся сюда работать! Например, создайте мощные Центры проф.обучения и трудоустройства ( цель – не больше 0,1 процента безработных на ДВ), введите «дальневосточные доплаты, проценты» в ? тысяч рублей, в т.ч. пенсионерам, оставьте выход на Пенсию (при ДВ стаже в 25 лет) по старому (55 и 60 лет), дайте один раз в год льготный проезд отпускникам и пенсионерам, резко усильте систему здравоохранения и мед.профилактики, стройте дома (квартиры) для приезжающих на ДВ высококлассных специалистов, постройте в каждом регионе ( в красивых местах) доступные Дома отдыха и Санатории, дайте статус городов всем районным центрам ДВ (ныне - крупным пгт.), отправляйте на ДВ на поселение людей, для отбытия наказаний не за социально опасные преступления ( пусть не в лагерях сидят, а сами живут здесь на Северах и работают, содержат себя), сделайте продажу ДВ-рыбы в магазинах по доступным ценам, постройте у каждого города Тепличные комбинаты с дешевыми овощами, ну, и т.п., желающие могут продолжить… )))

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