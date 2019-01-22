В Амурской области создадут военно-патриотический парк «Патриот»

В Благовещенске во время очередного заседания правительства Амурской области был рассмотрен вопрос об организации работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В регионе планируют создать военно-патриотический парк «Патриот». В него войдут несколько локаций.

По словам министра образования и науки области Светланы Яковлевой, в Приамурье реализуется план соответствующих мероприятий на 2017–2020 годы. Военно-патриотическое воспитание проводится как в рамках изучения ОБЖ в школе, так и военно-патриотических клубах, общественных объединениях, образовательных организациях ДОСААФ России, а также в рамках работы движения «Юнармия» и патриотического направления деятельности РДШ.

В 2018 году состоялся комплекс мероприятий героико-патриотической направленности, таких как слеты военно-патриотических клубов, профильные смены, реконструкции героических событий истории России и Амурской области. Среди военно-патриотических клубов и объединений допризывной подготовки проводится военно-спортивная смена «Призывники Амура». Ежегодно в мероприятии принимают участие более 200 человек, сообщает правительство Амурской области.

Отдельное направление – военно-шефская работа. Речь идет о системе мероприятий совместной подготовки к военной службе как со стороны образовательной организации, так и со стороны воинских частей и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. За всеми общеобразовательными организациями и организациями профессионального образования области закреплены соединения и воинские части, другие воинские формирования.

«В 2019 году деятельность по развитию системы патриотического воспитания и военной подготовки молодежи направлена на создание Амурского военно-патриотического парка "Патриот". 17 января состоялось первое заседание рабочей группы по разработке концепции создания парка», – рассказала Светлана Яковлева. География парка «Патриот» должна охватывать несколько базовых точек. На сегодня определены следующие точки: партизанская деревня, водно-речной причал в гавани реки Зеи, площадь Победы и Амурский краеведческий музей имени Новикова-Даурского в Благовещенске.