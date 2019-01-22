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22января
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Депутаты Приморья одобрили бывшую амурскую чиновницу Щербину как вице-губернатора

Депутаты Приморья одобрили бывшую амурскую чиновницу Щербину как вице-губернатора
Фото: Амур.инфо

22 января во Владивостоке состоялось заседание комитета законодательного собрания Приморья по региональной политике и законности. Его члены одобрили кандидатуру бывшей амурской и сахалинской чиновницы Веры Щербины для согласования на пост первого вице-губернатора Приморского края.

«ФедералПресс» пишет, что Щербина сделала первые заявления о приоритетах своей возможной будущей работы. Окончательное решение о назначении должны принять на предстоящем заседании законодательного собрания Приморья.

По ее словам, работа начнется в краевых предприятиях с госучастием, которые находятся в печальном финансовом положении. Это, например, «Примводоканал», у которого накопилось 660 миллионов рублей долгов. «Если предприятие не закрыть, то это потенциальное банкротство», – считает Вера Щербина.

По ее словам, тарифная политика «Примводоканала» должна перейти на дифференцированный подход. Тариф по воде будет определяться исходя из заработка граждан. Такую же систему она намеревается применить и в вопросах социальной политики, чтобы за пособиями «не приезжали люди на "лексусах"».

Кроме того, Щербина пообещала разобраться с налоговыми поступлениями в бюджет от игорной зоны и местных энергетических компаний. «Как финансист она понимает, что 114 миллионов рублей в казну Приморья от игорной зоны в прошлом году является смешной [суммой] для бизнеса такого вида», – пишет издание.

Изменения ждут и саму администрацию Приморья. Планируется перераспределить полномочия между вице-губернаторами и изменить структуру управления.

Сообщается, что Щербина была поражена данными приморской статистики по ВРП (валовой региональный продукт). Приморский край по этому показателю занимает третье место с конца в ДФО, ниже только ЕАО и Амурская область.

В декабре 2018 года, СМИ сообщали, что Вера Щербина метит на пост первого вице-губернатора Приморского края. Раньше Вера Георгиевна занимала должность председателя правительства Сахалинской области. А до переезда на Сахалин Щербина работала в правительстве Амурской области – сначала зампредом и министром финансов, затем – первым заместителем председателя областного правительства.

Вера Щербина является членом команды Олега Кожемяко, которая путешествует за ним из региона в регион. Кожемяко занимал посты губернаторов Амурской области, Сахалина и теперь Приморского края.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Прям аж неожиданно!)))

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Кто бы сомневался...

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    Сообщается, что Щербина была поражена данными приморской статистики по ВРП (валовой региональный продукт). Приморский край по этому показателю занимает третье место с конца в ДФО, ниже только ЕАО и Амурская область.



    Нарулили в своё время, на такие успехи.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Протрезвела?! Или, наоборот, чего-то не того выпила?

    Что её кандидатуру согласуют никто и не сомневался, ещё бы...)))

  • mag_28

    mag_28
    1 час назад

    Отличная кандидатура!

    Красивая женщина с хорошими манерами, образованная и не поддающаяся эмоциям.

    Помните как она тормозила Ивилева?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    И пришёл в Приморье северный пушной зверёк...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад



    Депутаты Приморья одобрили бывшую амурскую чиновницу Щербину как вице-губернатора



    Гыг .. а у них был выбор?

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Рив Норин



    Депутаты Приморья одобрили бывшую амурскую чиновницу Щербину как вице-губернатора



    Гыг .. а у них был выбор?



    Не было((( Пусть хлебают( Они сами себе выбрали все это(

  • tankist btb

    tankist btb
    7 минут назад

    Умиляет" Путешествовала" и ниже только ЕА и Амурская область

  • Демидыч

    Демидыч
    5 минут назад

    скоро там и Дъяконов будет

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