Стартовый стол для «Ангары» на Восточном начнут строить весной

В декабре Арбитражный суд Татарстана принял заявление ФНС о признании банкротом ПСО «Казань» – подрядчика строительства стартового стола под «Ангару».

В марте космический центр имени Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сроки строительства стартового стола и запуска «Ангары» периодически меняются. В 2013 году Дмитрий Рогозин – тогда вице-премьер правительства – заявлял, что в конце 2015 года пройдет первый пуск корабля «Союз», в 2017 году полетит тяжелая «Ангару» с экипажем, а к 2018-му космодром будет готов к выполнению пилотируемых программ с использованием космического ракетного комплекса тяжелого класса и ракетами типа «Ангара-А5». В мае 2018 года ЦЭНКИ сообщало, что работы по созданию второй очереди космодрома начнутся в июне 2018 года. В июне же Дмитрий Рогозин – уже глава Роскосмоса – сказал, что работы начнутся в июле 2018 года. С сентябре сообщалось, что строительство уже началось. А в декабре – что стартовый стол для «Ангары» начнут строить в 2019-м. А подрядчик - ПСО «Казань» - сообщает, что на месте пуска пока расчищается место от леса.